Neues Debakel bei Landtagswahlen - Merz will weitermachen

Berlin/Schwerin - Trotz eines neuerlichen Debakels bei Landtagswahlen will der deutsche Kanzler Friedrich Merz weitermachen. "Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen als CDU-Vorsitzender und Bundeskanzler dieses Landes", sagte er am Sonntagabend nur wenige Minuten nach Wahlschluss in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Dort zeigten Hochrechnungen Siege der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) beziehungsweise der Linken.

Katzian gegen Personaldebatte in der SPÖ

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian zeigt wenig Verständnis für die Personaldebatte um SPÖ-Obmann Andreas Babler. "Mit dem Auswechseln einer Person wird sich kein einziger Umfragewert verbessern", sagte der SPÖ-Grande am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Ebenso wenig konnte er sich für Änderungen bei den Pensionen erwärmen. In Wirtschaftsfragen pochte Katzian auf eine Höherdotierung des Insolvenzentgeltfonds. Für Energiekonzerne will er erneut eine Margenbegrenzung.

Prognosen sehen Kremlpartei Geeintes Russland als Wahlsieger

Moskau - Die Kremlpartei Geeintes Russland ist bei der dreitägigen Parlamentswahl erwartungsgemäß zur Siegerin erklärt worden. Die seit gut 20 Jahren regierende Partei kam nach dem Ausschluss der Antikriegspartei Jabloko laut Wahlnachbefragungen des staatlichen Meinungsforschungsinstituts Wziom auf 49,4 Prozent der Stimmen, wie Agenturen in Moskau meldeten.

Landesregierung Salzburg: Klubobmann Mayer folgt auf Schnöll

Salzburg - Das Parteipräsidium der Salzburger ÖVP hat am Sonntagabend über die Nachfolge von Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll in der Landesregierung entschieden. Ihm wird der ÖVP-Klubobmann im Salzburger Landtag, Wolfgang Mayer, folgen. Wie Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Abend betonte, gehen mit dem Schritt auch Verschiebungen bei den Ressortverantwortlichkeiten einher.

Russland-Wahl: Massive Polizeipräsenz vor Botschaft in Wien

Wien - Die Polizei zeigt nach einer diesbezüglichen russischen Bitte am Sonntag bei den Dumawahlen massive Präsenz vor der Botschaft Russlands in Wien-Landstraße. Die dortigen Proteste beschränkten sich auf Banner und Poster, die "Wahlen ohne Opposition" anprangerten. Daher war die Atmosphäre deutlich ruhiger als bei der Präsidentschaftswahl 2024. Ein deutlicher Wählerzustrom um 12 Uhr dürfte mit dem Aufruf von Kreml-Kritikern zusammengehangen sein, zu Mittag gegen Putin zu stimmen.

Frankreich und Kanada bauen Zusammenarbeit aus

Saint-Pierre und Miquelon - Frankreich und Kanada wollen in Energie- und Sicherheitsfragen näher aneinander rücken. Gemeinsam werde man die beiden Regierungen bitten, an einer solchen Annäherung zu arbeiten - auch mit Blick auf die Fischerei, sagte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach einem Treffen mit Kanadas Premier Mark Carney im französischen Überseegebiet Saint-Pierre-et-Miquelon. Die kleine Inselgruppe liegt in Nordamerika, unweit des ostkanadischen Neufundlands.

Trump will geplanten Triumphbogen zum Militärkomplex machen

Washington - US-Präsident Donald Trump will den von ihm in Washington geplanten Triumphbogen in einen Militärkomplex umwandeln. Er habe einer Bitte der Streitkräfte zugestimmt, das Bauwerk nahe dem Nationalfriedhof Arlington für die Unterbringung und den Einsatz von Drohnen sowie Scharfschützenmunition zu nutzen, sagte Trump am Sonntag. Als Grund nannte der Präsident Sicherheitserwägungen, ohne konkrete Bedrohungen zu erwähnen.

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red