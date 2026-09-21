Debakel bei Landtagswahlen - CDU scheiterte an Einzugshürde

Berlin/Schwerin - Die CDU ist erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bei einer Landtagswahl an der Einzugshürde gescheitert. Laut vorläufigem Ergebnis der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erhielten die Christdemokraten 4,9 Prozent der Stimmen. 5 Prozent sind für den Einzug nötig. CDU-Vorsitzender und Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuvor bekundet, dennoch an der Spitze bleiben zu wollen. Klarer Wahlsieger ist die AfD. In Berlin sicherte sich die Linke die meisten Stimmen.

Kremlpartei Geeintes Russland wohl mit Zweidrittelmehrheit

Moskau - Die Kremlpartei Geeintes Russland wird auch nach der Parlamentswahl voraussichtlich mit Zweidrittelmehrheit weiterregieren. Das meldeten die Agentur Interfax und die kremlkritische Zeitung "Nowaja Gaseta" nach Auszählung der Hälfte der abgegebenen Stimmen. Nach vorläufigen Schätzungen komme die Regierungspartei mit Direktmandaten bisher auf 309 von 450 Sitzen in der Staatsduma, berichtete "Nowaja Gaseta". Das sind neun Mandate mehr als es zur Änderung der Verfassung braucht.

Sitzenbleiben hat in Österreich weiter zugenommen

Wien - In Österreich müssen deutlich mehr Jugendliche im Lauf ihrer Schulbahn eine Klasse wiederholen als in den meisten anderen Industriestaaten - Tendenz steigend. Bei der jüngsten Ausgabe der PISA-Studie haben 18 Prozent der 15-Jährigen angegeben, dass sie schon mindestens einmal sitzengeblieben sind. An Brennpunktschulen waren es sogar 36 Prozent. Im OECD-Schnitt gab es 2025 nur knapp elf Prozent Repetenten, bei den PISA-Siegern Estland und Irland nicht einmal fünf.

Preise für Haushaltsenergie im August erneut gestiegen

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie haben im August neuerlich angezogen. Gegenüber dem Vormonat Juli stiegen sie um durchschnittlich 3,6 Prozent, im Jahresvergleich waren es 9,9 Prozent. Damit lag der Anstieg nicht nur deutlich über der Inflation (3,2 Prozent im August zum Vorjahr), die Preise näherten sich langsam auch der Größenordnung der Energiekrise im Jahr 2022 bzw. 2023 an, gab die Energieagentur am Montag bekannt. Treiber waren vor allem Treibstoffe und Heizöl.

Van der Bellen, Stocker, Meinl-Reisinger bei Guterres in NY

New York/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger starten am Montag in die "High Level Week" im Rahmen der 81. UNO-Generalversammlung in New York. Es steht ein gemeinsames Gespräch mit dem scheidenden UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres auf dem Programm. Guterres ist seit 2017 Chef der Weltorganisation, seine zweite Amtszeit läuft Ende 2026 aus. Zudem sind für alle drei weitere bilaterale Termine geplant.

Prozessstart: Steirerin soll elfjährigen Sohn getötet haben

Leoben - Eine Mutter, die Anfang des Jahres in Leoben ihren elfjährigen Sohn getötet haben soll, muss sich ab Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten. Die Frau hatte schon kurz nach der Festnahme gestanden, dass sie ihrem eigenen Kind tödliche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt hatte. Danach hatte sie sich selbst verletzt und die Rettung in die Wohnung gerufen. Diese fand den toten Buben.

Landesregierung Salzburg: Klubobmann Mayer folgt auf Schnöll

Salzburg - Das Parteipräsidium der Salzburger ÖVP hat am Sonntagabend über die Nachfolge von Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll in der Landesregierung entschieden. Ihm wird der ÖVP-Klubobmann im Salzburger Landtag, Wolfgang Mayer, folgen. Wie Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Abend betonte, gehen mit dem Schritt auch Verschiebungen bei den Ressortverantwortlichkeiten einher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red