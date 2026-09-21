Debakel bei Landtagswahlen - CDU scheiterte an Einzugshürde

Berlin/Schwerin - Die CDU ist erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bei einer Landtagswahl an der Einzugshürde gescheitert. Laut vorläufigem Ergebnis der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erhielten die Christdemokraten 4,9 Prozent der Stimmen. 5 Prozent sind für den Einzug nötig. CDU-Vorsitzender und Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuvor bekundet, dennoch an der Spitze bleiben zu wollen. Klarer Wahlsieger ist die AfD. In Berlin sicherte sich die Linke die meisten Stimmen.

Russland: Kremlpartei baut Zweidrittelmehrheit aus

Moskau - Die für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine maßgebliche Kremlpartei Geeintes Russland hat bei der Parlamentswahl ihre bisherige Zweidrittelmehrheit in der Staatsduma massiv ausgebaut. Laut Daten der zentralen Wahlkommission in Moskau kommt die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei wohl auf mindestens 338 Mandate - gut ein Dutzend Sitze mehr als bisher, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete. Die Duma hat insgesamt 450 Sitze.

Prozessstart: Steirerin soll elfjährigen Sohn getötet haben

Leoben - Eine Mutter, die Anfang des Jahres in Leoben ihren elfjährigen Sohn getötet haben soll, muss sich ab Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten. Die Frau hatte schon kurz nach der Festnahme gestanden, dass sie ihrem eigenen Kind tödliche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt hatte. Danach hatte sie sich selbst verletzt und die Rettung in die Wohnung gerufen. Diese fand den toten Buben.

Preise für Haushaltsenergie im August erneut gestiegen

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie haben im August neuerlich angezogen. Gegenüber dem Vormonat Juli stiegen sie um durchschnittlich 3,6 Prozent, im Jahresvergleich waren es 9,9 Prozent. Damit lag der Anstieg nicht nur deutlich über der Inflation (3,2 Prozent im August zum Vorjahr), die Preise näherten sich langsam auch der Größenordnung der Energiekrise im Jahr 2022 bzw. 2023 an, gab die Energieagentur am Montag bekannt. Treiber waren vor allem Treibstoffe und Heizöl.

Van der Bellen, Stocker, Meinl-Reisinger bei Guterres in NY

New York/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger starten am Montag in die "High Level Week" im Rahmen der 81. UNO-Generalversammlung in New York. Es steht ein gemeinsames Gespräch mit dem scheidenden UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres auf dem Programm. Guterres ist seit 2017 Chef der Weltorganisation, seine zweite Amtszeit läuft Ende 2026 aus. Zudem sind für alle drei weitere bilaterale Termine geplant.

Sitzenbleiben hat in Österreich weiter zugenommen

Wien - In Österreich müssen deutlich mehr Jugendliche im Lauf ihrer Schulbahn eine Klasse wiederholen als in den meisten anderen Industriestaaten - Tendenz steigend. Bei der jüngsten Ausgabe der PISA-Studie haben 18 Prozent der 15-Jährigen angegeben, dass sie schon mindestens einmal sitzengeblieben sind. An Brennpunktschulen waren es sogar 36 Prozent. Im OECD-Schnitt gab es 2025 nur knapp elf Prozent Repetenten, bei den PISA-Siegern Estland und Irland nicht einmal fünf.

Rekord an Jungstörchen in Marchegg

Marchegg - Mit 147 Jungvögeln ist heuer ein neuer Rekord bei den Marchegger Weißstörchen im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich erreicht worden. Damit wurde der bisherige Höchststand von 1996 um neun Tiere übertroffen, teilte der WWF am Montag in einer Aussendung mit. Mit 46 Brutpaaren wurde der Rekord von 1994 eingestellt, während bei den Jungvögeln pro Paar mit durchschnittlich rund drei Küken ein Allzeit-Hoch erzielt wurde.

ICE-Beamter schoss Mann in Austin nieder

Austin - Ein Beamter der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) hat in Austin im Bundesstaat Texas einen Mann angeschossen und schwer verletzt. Der Mann sei in den Oberkörper getroffen worden und befinde sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand, teilten Vertreter der Stadt auf einer Pressekonferenz mit. Der Bürgermeister von Austin, der Demokrat Kirk Watson, forderte eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls unter Beteiligung der Stadtpolizei und der Texas Rangers.

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red