Drei Verletzte bei Teileinsturz von Haus in Wiener City

Wien - Bei einem Teileinsturz eines Hauses in der Wiener Innenstadt sind am Sonntagabend drei Personen verletzt worden. Das berichteten Polizei, Feuerwehr und Rettung Montagfrüh. In drei Geschoßen des Gebäudes in der Färbergasse brachen gegen 22.30 Uhr die Decken ein, erläuterte Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer. Eine 57-Jährige stürzte aus dem dritten Stock ab und konnte erst nach Stunden befreit werden. Die Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht.

Russland: Kremlpartei baut Zweidrittelmehrheit aus

Moskau - Die Kremlpartei Geeintes Russland ist nach der dreitägigen Parlamentswahl erwartungsgemäß als Siegerin bestätigt worden. Die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei kam nach dem Ausschluss der Antikriegspartei Jabloko auf 57,83 Prozent der Stimmen, wie Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Montag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen in Moskau bekanntgab. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Partei ihre bisherige Zweidrittelmehrheit massiv ausgebaut hat.

Russischer Angriff zerstört Einkaufszentrum in Ukraine

Saporischschja - Russische Luftangriffe auf die ukrainische Stadt Saporischschja haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj schwere Schäden an zivilen Gebäuden angerichtet. Ein großes Einkaufszentrum brannte lichterloh, wie Aufnahmen aus der frontnahen Großstadt im Süden der Ukraine zeigen. Auch mehrere neunstöckige Wohnblocks und ein Universitätsgebäude seien beschädigt worden, schrieb Selenskyj am Montag in sozialen Netzwerken. Er sprach von fünf Verletzten.

Prozessstart: Steirerin soll elfjährigen Sohn getötet haben

Leoben - Eine Mutter, die Anfang des Jahres in Leoben ihren elfjährigen Sohn getötet haben soll, muss sich ab Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten. Die Frau hatte schon kurz nach der Festnahme gestanden, dass sie ihrem eigenen Kind tödliche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt hatte. Danach hatte sie sich selbst verletzt und die Rettung in die Wohnung gerufen. Diese fand den toten Buben.

Preise für Haushaltsenergie im August erneut gestiegen

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie haben im August neuerlich angezogen. Gegenüber dem Vormonat Juli stiegen sie um durchschnittlich 3,6 Prozent, im Jahresvergleich waren es 9,9 Prozent. Damit lag der Anstieg nicht nur deutlich über der Inflation (3,2 Prozent im August zum Vorjahr), die Preise näherten sich langsam auch der Größenordnung der Energiekrise im Jahr 2022 bzw. 2023 an, gab die Energieagentur am Montag bekannt. Treiber waren vor allem Treibstoffe und Heizöl.

Van der Bellen, Stocker, Meinl-Reisinger bei Guterres in NY

New York/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger starten am Montag in die "High Level Week" im Rahmen der 81. UNO-Generalversammlung in New York. Es steht ein gemeinsames Gespräch mit dem scheidenden UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres auf dem Programm. Guterres ist seit 2017 Chef der Weltorganisation, seine zweite Amtszeit läuft Ende 2026 aus. Zudem sind für alle drei weitere bilaterale Termine geplant.

Sitzenbleiben hat in Österreich weiter zugenommen

Wien - In Österreich müssen deutlich mehr Jugendliche im Lauf ihrer Schulbahn eine Klasse wiederholen als in den meisten anderen Industriestaaten - Tendenz steigend. Bei der jüngsten Ausgabe der PISA-Studie haben 18 Prozent der 15-Jährigen angegeben, dass sie schon mindestens einmal sitzengeblieben sind. An Brennpunktschulen waren es sogar 36 Prozent. Im OECD-Schnitt gab es 2025 nur knapp elf Prozent Repetenten, bei den PISA-Siegern Estland und Irland nicht einmal fünf.

Rekord an Jungstörchen in Marchegg

Marchegg - Mit 147 Jungvögeln ist heuer ein neuer Rekord bei den Marchegger Weißstörchen im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich erreicht worden. Damit wurde der bisherige Höchststand von 1996 um neun Tiere übertroffen, teilte der WWF am Montag in einer Aussendung mit. Mit 46 Brutpaaren wurde der Rekord von 1994 eingestellt, während bei den Jungvögeln pro Paar mit durchschnittlich rund drei Küken ein Allzeit-Hoch erzielt wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red