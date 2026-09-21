Deutsche Regierung diskutiert Kurskorrektur nach Wahldebakel

Berlin - Nach dem Debakel bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin diskutiert die rot-schwarze deutsche Regierung über eine mögliche Kurskorrektur. "Wir können nicht einfach so weitermachen", sagte die SPD-Ko-Vorsitzende Bärbel Bas am Montag in Berlin. Die Menschen seien mit den bevorstehenden Reformen nicht zufrieden. Sie setzte damit einen Kontrapunkt zu CDU-Chef Friedrich Merz, der am Wahlabend mit Nachdruck auf Umsetzung der vereinbarten Reformen gedrängt hatte.

Russland: Kremlpartei baut Zweidrittelmehrheit aus

Moskau - Die Kremlpartei Geeintes Russland ist nach der dreitägigen Parlamentswahl erwartungsgemäß als Siegerin bestätigt worden. Die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei kam nach dem Ausschluss der Antikriegspartei Jabloko auf 57,83 Prozent der Stimmen, wie Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Montag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen in Moskau bekanntgab. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Partei ihre bisherige Zweidrittelmehrheit massiv ausgebaut hat.

Russischer Angriff zerstört Einkaufszentrum in Ukraine

Saporischschja - Russische Luftangriffe auf die ukrainische Stadt Saporischschja haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj schwere Schäden an zivilen Gebäuden angerichtet. Ein großes Einkaufszentrum brannte lichterloh, wie Aufnahmen aus der frontnahen Großstadt im Süden der Ukraine zeigen. Auch mehrere neunstöckige Wohnblocks und ein Universitätsgebäude seien beschädigt worden, schrieb Selenskyj am Montag in sozialen Netzwerken. Er sprach von fünf Verletzten.

Drei Verletzte bei Teileinsturz von Haus in Wiener City

Wien - Bei einem Teileinsturz eines Hauses in der Wiener Innenstadt sind am Sonntagabend drei Personen verletzt worden. Das berichteten Polizei, Feuerwehr und Rettung Montagfrüh. In drei Geschoßen des Gebäudes in der Färbergasse brachen gegen 22.30 Uhr die Decken ein, erläuterte Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer. Eine 57-Jährige stürzte aus dem dritten Stock ab und konnte erst nach Stunden befreit werden. Die Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht.

Iran droht USA mit Angriffen und Einsatz neuer Waffen

Teheran/Washington - Der Iran droht den USA im Fall eines neuen Angriffs mit dem Einsatz neuartiger Waffen und Schlägen gegen bisher verschonte Gebiete. "Wenn es zu einer neuen Aggression kommt, werden wir mit Sicherheit die Waffen und die Geografie des Krieges ändern", sagt der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Mohebbi, laut der Nachrichtenagentur Fars am Montag. Die Führung in Teheran sei auf einen längeren Konflikt vorbereitet, erklärt er weiter.

Koalition geht bei Wehrpflicht diese Woche auf Opposition zu

Wien - Die Regierungsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS werden für die Verhandlungen zur Reform der Wehrpflicht noch diese Woche auf die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne zugehen. Das teilte das Verteidigungsministerium der APA am Montag mit. Die innerkoalitionären Gespräche seien zuletzt "konstruktiv" verlaufen und hätten zu einem "Gesamtpaket" geführt, das nun FPÖ und Grünen vorgelegt werden soll. Für die Reform ist in Teilen eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

Prozess in Leoben - Mutter tötete elfjährigen Sohn

Leoben - Eine 40-Jährige hat sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen der Tötung ihres elfjährigen Sohnes verantworten müssen. Die Frau soll den Buben im Jänner mit Messern tödlich verletzt haben. Dann verletzte sie sich selbst, rief aber dann doch die Rettung. Für den Bub kam aber jede Hilfe zu spät. Vor Gericht gestand sie, ihren Sohn getötet zu haben. Sie habe Stimmen gehört und ihr Kind schützen wollen, rechtfertigte sie sich. Laut den Gutachtern war sie zurechnungsfähig.

Bereits mehr FSME-Fälle als im gesamten Vorjahr

Wien - In Österreich sind in diesem Jahr bereits mehr FSME-Erkrankungen aufgetreten als im gesamten Vorjahr. Für 2026 wurden bisher 155 bestätigte Infektionen registriert - im Jahr 2025 waren es insgesamt 132, informierte der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Montag anhand von Daten des Zentrums für Virologie der MedUni Wien. Zecken seien längst kein reines Sommerphänomen mehr und der Herbst eine gute Gelegenheit, den Impfstatus gegen FSME zu überprüfen, wurde geraten.

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red