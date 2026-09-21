Deutsche Regierung diskutiert Kurskorrektur nach Wahldebakel

Berlin - Nach dem Debakel bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin diskutiert die rot-schwarze deutsche Regierung über eine mögliche Kurskorrektur. "Wir können nicht einfach so weitermachen", sagte die SPD-Ko-Vorsitzende Bärbel Bas am Montag in Berlin. Die Menschen seien mit den bevorstehenden Reformen nicht zufrieden. Hingegen bekräftigte Kanzler Friedrich Merz seine bereits am Wahlabend geäußerte Forderung nach einem radikaleren Reformkurs.

Drei Verletzte bei Teileinsturz von Haus in Wiener City

Wien - Bei einem Teileinsturz eines Hauses in der Wiener Innenstadt sind am Sonntagabend drei Personen verletzt worden. Das berichteten Polizei, Feuerwehr und Rettung Montagfrüh. In drei Geschoßen des Gebäudes in der Färbergasse brachen gegen 22.30 Uhr die Decken ein, erläuterte Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer. Eine 57-Jährige stürzte aus dem dritten Stock ab und konnte erst nach Stunden befreit werden. Die Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht.

Koalition geht bei Wehrpflicht diese Woche auf Opposition zu

Wien - Die Regierungsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS werden für die Verhandlungen zur Reform der Wehrpflicht noch diese Woche auf die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne zugehen. Das teilte das Verteidigungsministerium der APA am Montag mit. Die innerkoalitionären Gespräche seien zuletzt "konstruktiv" verlaufen und hätten zu einem "Gesamtpaket" geführt, das nun FPÖ und Grünen vorgelegt werden soll. Für die Reform ist in Teilen eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

UNO - Guterres fordert Regeln für "autonome Waffensysteme"

New York/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sind am Montag in die "High Level Week" im Rahmen der 81. UNO-Generalversammlung in New York gestartet. Zu Mittag (Ortszeit/Nachmittag MESZ) steht ein gemeinsames Gespräch mit dem scheidenden UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres auf dem Programm. Dabei wird den Erwartungen zufolge auch das Thema "autonome Waffensysteme" zur Sprache kommen.

Iran droht USA mit Angriffen und Einsatz neuer Waffen

Teheran/Washington - Der Iran droht den USA im Fall eines neuen Angriffs mit dem Einsatz neuartiger Waffen und Schlägen gegen bisher verschonte Gebiete. "Wenn es zu einer neuen Aggression kommt, werden wir mit Sicherheit die Waffen und die Geografie des Krieges ändern", sagt der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Mohebbi, laut der Nachrichtenagentur Fars am Montag. Die Führung in Teheran sei auf einen längeren Konflikt vorbereitet, erklärt er weiter.

Tötung von Grazer Influencerin - Anklage gegen Slowenen

Graz - Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen einen 31-Jährigen Anklage wegen Mordes und Störung der Totenruhe beim Straflandesgericht erhoben, der Ende November 2025 seine Ex-Freundin getötet und in Slowenien vergraben haben soll. Dem Slowenen wird vorgeworfen, seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Grazer Wohnung durch Würgen sowie durch Stiche und Schnitte getötet zu haben. Der in Graz einsitzende Mann ist nicht geständig, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag schriftlich mit.

VfGH entscheidet über Kopftuchverbot im ersten Halbjahr 2027

Wien - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) berät in den nächsten drei Wochen über mehrere Anträge und Beschwerden. Darunter finden sich etwa die "Drittelbeschwerde" von FPÖ und Grünen gegen die Überwachung von Messenger-Diensten oder das Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahren an Schulen. Für Letzteres stellt das Höchstgericht eine Entscheidung "voraussichtlich" für das erste Halbjahr 2027 in Aussicht.

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red