Deutsche Regierung diskutiert Kurskorrektur nach Wahldebakel

Berlin - Nach dem Debakel bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin diskutiert die rot-schwarze deutsche Regierung über eine mögliche Kurskorrektur. "Wir können nicht einfach so weitermachen", sagte die SPD-Ko-Vorsitzende Bärbel Bas am Montag in Berlin. Die Menschen seien mit den bevorstehenden Reformen nicht zufrieden. Hingegen bekräftigte Kanzler Friedrich Merz seine bereits am Wahlabend geäußerte Forderung nach einem radikaleren Reformkurs.

Sohn getötet - Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt

Leoben - Eine 40-Jährige ist am Montag im Landesgericht Leoben wegen der Tötung ihres elfjährigen Sohnes nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Frau hatte den Buben im Jänner mit Messern tödlich verletzt. Dann verletzte sie sich selbst, rief aber dann doch die Rettung. Für das Kind kam dennoch jede Hilfe zu spät. Vor Gericht gestand sie den Mord, rechtfertigte sich aber mit Stimmen, die sie gehört habe. Laut den Gutachtern war sie zurechnungsfähig.

Iran droht USA mit Angriffen und Einsatz neuer Waffen

Teheran/New York/Washington - Der Iran droht den USA im Fall eines neuen Angriffs mit dem Einsatz neuartiger Waffen und Schlägen gegen bisher verschonte Gebiete. "Wenn es zu einer neuen Aggression kommt, werden wir mit Sicherheit die Waffen und die Geografie des Krieges ändern", sagt der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Mohebbi, laut der Nachrichtenagentur Fars am Montag. Die Führung in Teheran sei auf einen längeren Konflikt vorbereitet, erklärt er weiter.

Schuldsprüche in Falschaussage-Prozess zur Causa Pilnacek

Wien - Im Falschaussage-Prozess rund um die Causa Pilnacek hat es am Montag Schuldsprüche gegeben. Die Freundin des Ex-Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek erhielt eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten bedingt, ihre frühere Mitbewohnerin von fünf Monaten bedingt, jeweils auf drei Jahre Probezeit. Der Prozess war neu aufgelegt worden, da das Oberlandesgericht Wien (OLG) die zuvor gewährte Diversion aufgehoben hatte. Mitverhandelt wurde ein weiterer Strafantrag aus Sankt Pölten.

Google muss 400 Millionen Strafe zahlen

Mountain View/Dublin - Der US-Techgigant Google muss wegen Verstößen gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) mehr als 400 Millionen Euro Strafe zahlen. Das teilte die irische Datenschutzkommission DPC am Montag mit. Demnach geht es um den Umgang mit Standortdaten von Nutzern zwischen 2018 und 2020. Beanstandet wurde die Verarbeitung der Standortdaten in den Bereichen Web- und App-Aktivitäten, Standortverlauf und Standortgenauigkeit.

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red