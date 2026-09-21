UNO-Generaldebatte beginnt in New York

New York - In New York beginnt am Dienstag mit der Generaldebatte das wichtigste Treffen der Vereinten Nationen. Aus Österreich sind wie schon im Vorjahr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im UNO-Headquarter am East River in Manhattan dabei.

Benko erneut in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck/Österreich - Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am Dienstag erneut wegen des Verdachts der betrügerischen Krida vor einem Schöffengericht des Landesgerichts Innsbruck verantworten. Der Grund: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte Anfang Juli einen Teilfreispruch aufgehoben und zur Neuverhandlung an das Landesgericht zurückverwiesen. Es geht um eine Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa im Innsbrucker Stadtteil Hungerburg.

Unterzeichnung von Grönland-Abkommen am Dienstag

Washington/New York - Dänemark, die USA und Grönland wollen am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York ihr angekündigtes Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werde die Vereinbarung zusammen mit US-Präsident Donald Trump und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen bei einer Zeremonie im UNO-Gebäude um 10.30 Uhr (Ortszeit, 16.30 MESZ) in Kraft setzen, erklärte Frederiksens Büro am Montag.

UNO - Guterres fordert Regeln für "autonome Waffensysteme"

New York/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sind am Montag in die "High Level Week" im Rahmen der 81. UNO-Generalversammlung in New York gestartet. Zu Mittag (Ortszeit/Nachmittag MESZ) stand ein gemeinsames Gespräch mit dem scheidenden UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Programm. Dieser will bei der am Dienstag beginnenden Generaldebatte auch auf Gefahren durch "autonome Waffensysteme" hinweisen.

Koalition geht bei Wehrpflicht diese Woche auf Opposition zu

Wien - Die Regierungsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS werden für die Verhandlungen zur Reform der Wehrpflicht noch diese Woche auf die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne zugehen. Das teilte das Verteidigungsministerium der APA am Montag mit. Die innerkoalitionären Gespräche seien zuletzt "konstruktiv" verlaufen und hätten zu einem "Gesamtpaket" geführt, das nun FPÖ und Grünen vorgelegt werden soll. Dabei dürfte es sich um das Modell "6+1+2" handeln.

Paramount legt Streit um milliardenschwere Warner-Fusion bei

New York/Hollywood - Der Unterhaltungskonzern Paramount hat eine zentrale Hürde für die Übernahme des Hollywood-Rivalen Warner Brothers ausgeräumt. Paramount einigte sich mit mehreren US-Bundesstaaten, die den mehr als 110 Milliarden Dollar (95,99 Mrd. Euro) schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten. Die Einigung sehe unter anderem vor, dass der fusionierte Konzern mehr Geld in den USA und speziell in Hollywood investieren werde, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta.

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red