UNO-Generaldebatte beginnt in New York

New York - In New York beginnt am Dienstag mit der Generaldebatte das wichtigste Treffen der Vereinten Nationen. Aus Österreich sind wie schon im Vorjahr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im UNO-Headquarter am East River in Manhattan dabei.

Unterzeichnung von Grönland-Abkommen am Dienstag

Washington/New York - Dänemark, die USA und Grönland wollen am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York ihr angekündigtes Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werde die Vereinbarung zusammen mit US-Präsident Donald Trump und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen um 10.30 Uhr (Ortszeit, 16.30 MESZ) in Kraft setzen, erklärte Frederiksens Büro am Montag. Insidern zufolge wollen die USA ihre militärische Präsenz ausbauen.

EU und Philippinen einig zu Freihandelsabkommen

Manila/Brüssel - Die Europäische Union (EU) und die Philippinen haben sich im Grundsatz auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag nach einem Gespräch mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. auf X mit. Es soll in den kommenden Monaten formell besiegelt werden und zielt darauf ab, die Handels- und Investitionsbeziehungen zu vertiefen. Der Pakt soll für faire Regeln und bessere Planbarkeit sorgen.

Weißes Haus startete "Trump TV" mitten im Streit mit Medien

Washington - Mitten im Streit mit mehreren US-Medien ist das Weiße Haus mit einem eigenen Online-Kanal auf Sendung gegangen. Am Montagabend (Ortszeit) lancierte das Weiße Haus den Stream namens "Trump TV". Der Stream soll täglich und rund um die Uhr laufen - "mit den besten Momenten aus der Vergangenheit, Ankündigungen sowie den neuesten und wichtigsten Nachrichten aus der Regierung". Eigene Produktionen oder journalistische Inhalte waren zunächst nicht zu sehen.

Experte: Merz zu Weihnachten nicht mehr deutscher Kanzler

Berlin - Der Politikberater Karl Jurka rechnet mit einem baldigen Kanzlerwechsel in Deutschland. "Ich glaube nicht, dass Merz zu Weihnachten noch Kanzler ist", sagt Jurka im APA-Interview. Merz habe "mehrere schwere Fehler" gemacht, darunter auch seine Rede zur Fortsetzung der Reformpolitik am Abend der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. "Man kann nicht weitermachen wie bisher mit diesem Wahlergebnis", betont der in Berliner Politikkreisen gut vernetzte Wiener.

Grüne in Herbstkampagne als "einzige Alternative" zur FPÖ

Wien - Die Grünen starten am Dienstag ihre Herbstkampagne, in der sie sich als "einzige Alternative" zu einer Machtübernahme der FPÖ präsentieren. "Ich will nicht, dass die Menschen in diesem Land nur die Wahl haben zwischen der Verwaltung des Niedergangs und den rechten Zerstörern der liberalen Demokratie", sagte Bundessprecherin Leonore Gewessler im Vorfeld zur APA. Sehr viele wünschten sich eine weltoffene Zukunft: "Und dieses weltoffene Lager, das wollen wir anführen."

Paramount legt Streit um milliardenschwere Warner-Fusion bei

New York/Hollywood - Der Unterhaltungskonzern Paramount hat eine zentrale Hürde für die Übernahme des Hollywood-Rivalen Warner Brothers ausgeräumt. Paramount einigte sich mit mehreren US-Bundesstaaten, die den mehr als 110 Milliarden Dollar (95,99 Mrd. Euro) schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten. Die Einigung sehe unter anderem vor, dass der fusionierte Konzern mehr Geld in den USA und speziell in Hollywood investieren werde, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta.

Benko erneut in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck/Österreich - Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am Dienstag erneut wegen des Verdachts der betrügerischen Krida vor einem Schöffengericht des Landesgerichts Innsbruck verantworten. Der Grund: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte Anfang Juli einen Teilfreispruch aufgehoben und zur Neuverhandlung an das Landesgericht zurückverwiesen. Es geht um eine Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa im Innsbrucker Stadtteil Hungerburg.

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red