Grönland-Abkommen wird in New York unterzeichnet

Washington/New York - Dänemark, die USA und Grönland wollen am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York ihr angekündigtes Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werde die Vereinbarung zusammen mit US-Präsident Donald Trump und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen um 10.30 Uhr (Ortszeit, 16.30 MESZ) in Kraft setzen, erklärte Frederiksens Büro am Montag. Insidern zufolge wollen die USA ihre militärische Präsenz ausbauen.

UNO-Generaldebatte beginnt in New York

New York - In New York beginnt am Dienstag mit der Generaldebatte das wichtigste Treffen der Vereinten Nationen. Aus Österreich sind wie schon im Vorjahr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im UNO-Headquarter am East River in Manhattan dabei.

Mehrere Tote bei russischem Angriff auf ukrainisches Dnipro

Cherson - Bei einem nächtlichen russischen Angriff auf die südostukrainische Stadt Dnipro sind nach Angaben von Gouverneur Olexandr Hanscha drei Menschen getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Dienstag mit, die eigenen Streitkräfte hätten einen massiven Schlag gegen Ziele in der Ukraine ausgeführt. Dabei seien Industrie- und Militäranlagen, der Energie-und Treibstoffsektor sowie die Hafeninfrastruktur und Militärschiffe getroffen worden.

Kallas will EU-Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten

New York - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat die EU-Mitgliedstaaten zu einem Aufrechterhalten ihrer Sanktionen gegen Russland aufgefordert. "Wir brauchen diese Stabilität, dass die Sanktionen für längere Zeit bestehen bleiben", sagte Kallas am Montagabend vor Journalisten in New York. EU-Diplomaten hatten zuvor mitgeteilt, dass die EU es vorerst nicht geschafft habe, eine grundsätzliche Einigung auf die Aufhebung ihrer Sanktionen gegen zwei russische Oligarchen zu bestätigen.

Erneuter Prozess gegen Benko in Innsbruck begonnen

Innsbruck/Österreich - Ein erneuter Prozess gegen den gestrauchelten früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Verdachts der betrügerischen Krida hat Dienstagvormittag am Landesgericht Innsbruck begonnen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte Anfang Juli einen Teilfreispruch aufgehoben und zur Neuverhandlung an das Landesgericht zurückverwiesen. Es geht um eine Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa im Innsbrucker Stadtteil Hungerburg.

Mindestens vier Tote in Japan durch Taifun "Dujuan"

Tokio - In Japan haben mindestens vier Menschen durch den Taifun "Dujuan" ihr Leben verloren. Sechs Menschen galten im Großraum der Hauptstadt Tokio als vermisst, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Zwar herrsche dort inzwischen vielerorts wieder sonniges Wetter, der Boden sei aber durch die starken Regenfälle noch aufgeweicht und berge die Gefahr weiterer Erdrutsche.

Landwirt im Innviertel bei Maisernte tödlich verunglückt

Lochen am See - Ein 59-jähriger Landwirt ist am Montag in Lochen am See (Bezirk Braunau) bei der Maisernte von einem Ladewagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der Mann dürfte ein Problem mit dem Fahrzeug gehabt haben und ging nachsehen. Dabei kam es zu dem Unfall, so die Polizei. Spaziergänger bemerkten den im Feld stehenden, laufenden Traktor und verständigten die Einsatzkräfte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

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red