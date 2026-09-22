Suche nach weiterer vermisster Person nach Hauseinsturz

Wien - Nach dem teilweisen Einsturz eines Gebäudes am Sonntagabend in der Wiener Innenstadt hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Dienstag nach einer weiteren vermissten Person gesucht. Spezialkräfte der Schallortungsgruppe sowie Rettungshunde der Feuerwehr nahmen demnach "schwache Anzeichen" wahr. Diese könnten aufgrund der hohen Instabilität des Gebäudes und ständig nachrieselnder Trümmer und Bauteile derzeit "allerdings nicht eindeutig zugeordnet werden", wie es am Dienstag hieß.

Grönland-Abkommen wird in New York unterzeichnet

Washington/New York - Dänemark, die USA und Grönland wollen am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York ihr angekündigtes Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werde die Vereinbarung zusammen mit US-Präsident Donald Trump und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen um 10.30 Uhr (Ortszeit, 16.30 MESZ) in Kraft setzen, erklärte Frederiksens Büro am Montag. Insidern zufolge wollen die USA ihre militärische Präsenz ausbauen.

UNO-Generaldebatte beginnt in New York

New York - In New York beginnt am Dienstag mit der Generaldebatte das wichtigste Treffen der Vereinten Nationen. Aus Österreich sind wie schon im Vorjahr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im UNO-Headquarter am East River in Manhattan dabei.

Mindestens elf Verletzte: Schüsse nahe Schule in der Türkei

Manisa - Ein bewaffneter Angreifer hat nahe einer berufsbildenden Schule im westtürkischen Manisa das Feuer eröffnet. Mindestens elf Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer, teilte Justizminister Akin Gürlek auf X mit. Der Vorfall habe sich im Bezirk Turgutlu auf dem Schulweg ereignet. Der Angreifer wurde nach Angaben des Provinzgouverneurs festgenommen.

Ein Viertel im ÖAMTC-Winterreifentest durchgefallen

Wien - Im diesjährigen Winterreifentest des ÖAMTC und seiner Partnerorganisationen sind gleich acht von 32 Modellen mit "nicht genügend" durchgefallen. Es gab kein "sehr gut" und nur sechs "gut", hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Zwölf Reifen schafften ein "Befriedigend", sechs waren noch "genügend". Besonders bei Nässe hatten einige Reifen erhebliche Probleme. Aber auch auf Schnee und - in geringerem Maße - auf trockener Fahrbahn gab es laut ÖAMTC Ausreißer nach unten.

Erneuter Prozess gegen Benko in Innsbruck begonnen

Innsbruck/Österreich - Ein erneuter Prozess gegen Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Verdachts der betrügerischen Krida hat Dienstagvormittag am Landesgericht Innsbruck begonnen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte einen Teilfreispruch aufgehoben und zur Neuverhandlung an das Landesgericht zurückverwiesen. Es geht um eine Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa im Innsbrucker Stadtteil Hungerburg. Der Oberstaatsanwalt beantragte einen Schuldspruch, der Verteidiger einen Freispruch.

Mehrere Tote bei russischem Angriff auf ukrainisches Dnipro

Cherson - Bei russischen Luftangriffen auf ukrainische Industriezentren im Südosten des Landes sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem fiel im Norden der Ukraine nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur für fast 100.000 Menschen der Strom aus, wie Behörden am Dienstag mitteilten. Die russischen Streitkräfte griffen demnach in der Nacht zeitgleich Industriebetriebe in den Städten Dnipro, Krywyj Rih und Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk an.

Häftlinge sollen leichter ins Ausland gebracht werden

Wien - Straftäter sollen künftig leichter in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Einen entsprechenden Beschluss kündigte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Dienstag vor dem Ministerrat an. Konkret geht es vor allem um eine Erleichterung der bedingten Haftentlassung in die Heimat. Bisher gab es dagegen eine Veto-Möglichkeit der Gefangenen.

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red