Grönland-Abkommen wird in New York unterzeichnet

Washington/New York - Dänemark, die USA und Grönland wollen am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York ihr angekündigtes Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werde die Vereinbarung zusammen mit US-Präsident Donald Trump und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen um 10.30 Uhr (Ortszeit, 16.30 MESZ) in Kraft setzen, erklärte Frederiksens Büro am Montag. Insidern zufolge wollen die USA ihre militärische Präsenz ausbauen.

Irans Außenminister kam in New York zu UNO-Generaldebatte an

New York/Washington - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi ist kurz vor Beginn der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York eingetroffen. Er telefonierte nach seiner Ankunft am Montag (Ortszeit) mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres, wie das iranische Staatsfernsehen am Dienstag berichtete. In New York wollten die iranischen Vertreter "die Rechte und die Interessen des iranischen Volkes verteidigen", sagte er demnach vor Journalisten.

Benko war Ende 2023 noch von Signa-Sanierung überzeugt

Innsbruck/Österreich - Signa-Gründer Ren� Benko hat am Dienstag im Rahmen des erneuten Prozesses wegen des Verdachts der betrügerischen Krida in Innsbruck erstmals in einem Strafverfahren im Zuge der Signa-Pleite ausgesagt. Dabei betonte er in einem kurzen Schwenk zum generellen Signa-Komplex, dass er sowohl im Herbst als auch im November und Dezember 2023 noch davon überzeugt gewesen sei, dass die Sanierung der Gruppe gelingen werde. Zum Anklagepunkt bekannte sich der 49-Jährige nicht schuldig.

Suche nach weiterer vermisster Person nach Hauseinsturz

Wien - Nach dem teilweisen Einsturz eines Gebäudes am Sonntagabend in der Wiener Innenstadt hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Dienstag nach einer weiteren vermissten Person gesucht. Spezialkräfte der Schallortungsgruppe sowie Rettungshunde der Feuerwehr nahmen demnach "schwache Anzeichen" wahr. Diese könnten aufgrund der hohen Instabilität des Gebäudes und ständig nachrieselnder Trümmer und Bauteile derzeit "allerdings nicht eindeutig zugeordnet werden", wie es am Dienstag hieß.

Schuldsprüche für Bande nach zigfachem Identitätsdiebstahl

Wien - Wegen des Betruges mit hunderten gestohlenen Identitäten sind am Dienstag im Wiener Straflandesgericht drei Männer schuldig gesprochen worden. Der mutmaßliche Kopf der Bande (35) bekam dreieinhalb Jahre Haft. Seine Helfer, einer davon hatte eine Fälscherwerkstatt für Ausweise in seiner Wohnung, bekamen teilbedingte Haftstrafen und konnten heute bereits das Gefängnis verlassen. Die Urteile der beiden sind bereits rechtskräftig, das des Hauptangeklagten noch nicht.

Mattle fordert Untersuchung zu hohen Spritpreisen in Tirol

Innsbruck/Wien - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) fordert die Bundesregierung auf, eine amtliche, ergebnisoffene Untersuchung nach dem Preisgesetz für die Preise von Diesel und Superbenzin in Tirol einzuleiten. Mattle sieht eine fehlende Funktionalität des freien Marktes und eine Ungleichbehandlung Tirols mit östlichen Bundesländern. In Tirol seien die Kraftstoffpreise tendenziell höher, kritisierte der Regierungschef am Dienstag in einer Aussendung.

Arbeitsgerichtspräsident beklagt Richtermangel

Wien - Der Präsident des Arbeits- und Sozialgerichts, Wolfgang Schuster-Kramer, hat am Dienstag ein drastisches Bild der Personalsituation in seinem Haus gezeichnet. Die personelle Belastung sei "dramatisch", zudem arbeite das Gericht bereits seit geraumer Zeit über dem Limit. Gemessen an den zu bearbeitenden Fällen bräuchte es derzeit 44 Richterinnen und Richter, um eine 100-prozentige Auslastung zu erreichen. Tatsächlich sind es aktuell gerade einmal 33 Planstellen.

Mehrere Tote bei russischem Angriff auf ukrainisches Dnipro

Cherson - Bei russischen Luftangriffen auf ukrainische Industriezentren im Südosten des Landes sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem fiel im Norden der Ukraine nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur für fast 100.000 Menschen der Strom aus, wie Behörden am Dienstag mitteilten. Die russischen Streitkräfte griffen demnach in der Nacht zeitgleich Industriebetriebe in den Städten Dnipro, Krywyj Rih und Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk an.

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red