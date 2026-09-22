Benko war Ende 2023 noch von Signa-Sanierung überzeugt

Innsbruck/Österreich - Signa-Gründer Ren� Benko hat am Dienstag im Rahmen des erneuten Prozesses wegen des Verdachts der betrügerischen Krida in Innsbruck erstmals in einem Strafverfahren im Zuge der Signa-Pleite ausgesagt. Dabei betonte er in einem kurzen Schwenk zum generellen Signa-Komplex, dass er sowohl im Herbst als auch im November und Dezember 2023 noch davon überzeugt gewesen sei, dass die Sanierung der Gruppe gelingen werde. Zum Anklagepunkt bekannte sich der 49-Jährige nicht schuldig.

Suche nach vermisster Frau nach Hauseinsturz in Wien

Wien - Nach dem Teileinsturz eines Gebäudes in der Wiener Innenstadt am Sonntagabend haben die Einsatzkräfte am Dienstag in Trümmern fieberhaft nach einer vermissten 85-jährigen Frau gegraben. Ausschlaggebend für die neue Suche waren eine Handyortung und "schwache Anzeichen" von Geräuschen. Die Suche gestaltete sich wegen der hohen Einsturzgefahr schwierig, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Koalition beim Zivildienst handelseins

Wien - Die Regierung hat sich auf die Zivildienst-Reform verständigt. Sollte es wegen zu geringem Interesse am Präsenzdienst zu einer Verlängerung kommen, wird es drei Möglichkeiten geben, diese zu absolvieren. Gänzlich neu ist, dass die zwei zusätzlichen Monate durch ehrenamtliche Tätigkeiten kompensiert werden können. Ansonsten kann man entweder elf Monate durchdienen oder in der gleichen Organisation zu einem späteren Zeitpunkt zwei Monate absolvieren.

Mehrere Tote bei russischem Angriff auf ukrainisches Dnipro

Cherson - Bei russischen Luftangriffen auf ukrainische Industriezentren im Südosten des Landes sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem fiel im Norden der Ukraine nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur für fast 100.000 Menschen der Strom aus, wie Behörden am Dienstag mitteilten. Die russischen Streitkräfte griffen demnach in der Nacht zeitgleich Industriebetriebe in den Städten Dnipro, Krywyj Rih und Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk an.

Kreml lehnt begrenzte Waffenruhe in der Ukraine ab

Moskau - Moskau lehnt den erneuten Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab, eine begrenzte Waffenruhe zu vereinbaren. Präsident Wladimir Putin habe immer gesagt, "dass Russland sich einsetzt für einen dauerhaften Frieden, nicht für eine Waffenruhe, die im Grunde nichts bringt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Staatsmedien zufolge.

Zwölfjähriger nach Scooterunfall in Wien in Lebensgefahr

Wien - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter am späten Montagnachmittag in Wien-Donaustadt ist ein zwölfjähriger Bub, der auf dem Scooter mitfuhr, lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beging der vermutlich ebenfalls minderjährige Lenker Fahrerflucht. Die beiden waren demnach gegen 17.15 Uhr auf einer Parallelstraße zur Pfalzgasse von der Stemolakgasse in Richtung Schukowitzgasse unterwegs. Dabei touchierte der Scooter einen Randstein.

Schuldsprüche für Bande nach zigfachem Identitätsdiebstahl

Wien - Wegen des Betruges mit hunderten gestohlenen Identitäten sind am Dienstag im Wiener Straflandesgericht drei Männer schuldig gesprochen worden. Der mutmaßliche Kopf der Bande (35) bekam dreieinhalb Jahre Haft. Seine Helfer, einer davon hatte eine Fälscherwerkstatt für Ausweise in seiner Wohnung, bekamen teilbedingte Haftstrafen und konnten heute bereits das Gefängnis verlassen. Die Urteile der beiden sind bereits rechtskräftig, das des Hauptangeklagten noch nicht.

Mattle fordert Untersuchung zu hohen Spritpreisen in Tirol

Innsbruck/Wien - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) fordert die Bundesregierung auf, eine amtliche, ergebnisoffene Untersuchung nach dem Preisgesetz für die Preise von Diesel und Superbenzin in Tirol einzuleiten. Mattle sieht eine fehlende Funktionalität des freien Marktes und eine Ungleichbehandlung Tirols mit östlichen Bundesländern. In Tirol seien die Kraftstoffpreise tendenziell höher, kritisierte der Regierungschef am Dienstag in einer Aussendung.

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red