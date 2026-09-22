Benko wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten verurteilt

Innsbruck/Österreich - Signa-Gründer Ren� Benko ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida von einem Schöffensenat zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil betraf eine Schenkung in Höhe von 300.000 Euro an seine Mutter, für die bereits ein rechtskräftiger Schuldspruch des Obersten Gerichtshofes (OGH) bestand. Hinsichtlich einer Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg setzte es nun auch einen Schuldspruch.

Grönland-Abkommen wird in New York unterzeichnet

Washington/New York - Dänemark, die USA und Grönland wollen am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York ihr angekündigtes Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werde die Vereinbarung zusammen mit US-Präsident Donald Trump und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen um 10.30 Uhr (Ortszeit, 16.30 MESZ) in Kraft setzen, erklärte Frederiksens Büro am Montag. Insidern zufolge wollen die USA ihre militärische Präsenz ausbauen.

UNO - Trump verteidigt Iran-Krieg vor Vollversammlung

New York - US-Präsident Donald Trump hat seinen Iran-Krieg vor der UN-Vollversammlung verteidigt. Der Iran sei "der Tyrann des Nahen Ostens" gewesen, sei das nun aber nicht mehr, sagte Trump zum Auftakt der Generaldebatte in New York am Dienstag. Als Politiker sei er stets unerschütterlich geblieben. "Ich werde niemals zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe besitzt", bekräftigte Trump. Vertreter des Irans verfolgten seine Äußerungen regungslos.

UNO - Guterres fordert zum Abschied KI-Regeln und Reformen

New York - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat am Dienstag in seiner letzten Rede vor der Generalversammlung die Staats- und Regierungschefs eindringlich zur Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) und zu Reformen der Vereinten Nationen aufgerufen. Der frühere portugiesische Ministerpräsident, dessen zweite fünfjährige Amtszeit am 31. Dezember endet, drängte zudem auf ein entschlosseneres Handeln gegen den Klimawandel und ein Ende weltweiter Konflikte.

Suche nach vermisster Frau nach Hauseinsturz in Wien

Wien - Nach dem Teileinsturz eines Gebäudes in der Wiener Innenstadt am Sonntagabend haben die Einsatzkräfte am Dienstag in Trümmern fieberhaft nach einer vermissten 85-jährigen Frau gegraben. Ausschlaggebend für die neue Suche waren eine Handyortung und "schwache Anzeichen" von Geräuschen. Die Suche gestaltete sich wegen der hohen Einsturzgefahr schwierig, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Koalition beim Zivildienst handelseins

Wien - Die Regierung hat sich auf die Zivildienst-Reform verständigt. Sollte es wegen zu geringem Interesse am Präsenzdienst zu einer Verlängerung kommen, wird es drei Möglichkeiten geben, diese zu absolvieren. Gänzlich neu ist, dass die zwei zusätzlichen Monate durch ehrenamtliche Tätigkeiten kompensiert werden können. Ansonsten kann man entweder elf Monate durchdienen oder in der gleichen Organisation zu einem späteren Zeitpunkt zwei Monate absolvieren.

Umfrage zeigt Mehrheit für Rücktritt von deutschem Kanzler

Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich derzeit für einen Rücktritt von Kanzler Friedrich Merz aus. Laut aktuellem "Trendbarometer" für RTL und ntv sagten das zuletzt 55 Prozent der Befragten, 40 Prozent sprachen sich für seinen Verbleib im Amt aus. Wie die am Dienstag veröffentlichte Forsa-Umfrage weiter ergab, sind elf Prozent der Deutschen mit Merz' Arbeit zufrieden - ein Punkt mehr als in der Vorwoche.

Kreml lehnt begrenzte Waffenruhe in der Ukraine ab

Moskau - Moskau lehnt den erneuten Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab, eine begrenzte Waffenruhe zu vereinbaren. Präsident Wladimir Putin habe immer gesagt, "dass Russland sich einsetzt für einen dauerhaften Frieden, nicht für eine Waffenruhe, die im Grunde nichts bringt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Staatsmedien zufolge.

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red