30 Monate Haft für Ren� Benko wegen betrügerischer Krida

Innsbruck/Österreich - Signa-Gründer Ren� Benko ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck von einem Schöffensenat wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil betraf eine Schenkung in Höhe von 300.000 Euro an seine Mutter, für die bereits ein rechtskräftiger Schuldspruch des Obersten Gerichtshofes (OGH) bestand. Hinsichtlich einer Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg setzte es nun auch einen Schuldspruch.

Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen

Washington/New York - Im Streit um Grönland haben die USA, Dänemark und die Arktisinsel ein Abkommen geschlossen. US-Präsident Donald Trump, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen unterzeichneten am Dienstag am Rande der UNO-Generalversammlung eine Vereinbarung. Die USA dürfen demnach zusätzliche Militärbasen auf der Insel errichten. Auch die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems "Golden Dome" auf Grönland sei gestattet.

Trump droht Iran vor UNO-Vollversammlung mit "Hölle"

New York - US-Präsident Donald Trump hat vor der UNO-Vollversammlung in New York eine weitreichende Entscheidung im Iran-Krieg in Aussicht gestellt. Option eins sei ein Abkommen, das es dem Iran erlaube, zu großer wirtschaftlicher Stärke zurückzufinden, sagte Trump am Dienstag in New York. Der andere Weg sei die Vernichtung der Islamischen Republik, sodass sie nie wieder die Chance habe, Menschen zu töten oder Länder zu zerstören. Wähle der Iran den Krieg, lande das Land in der "Hölle".

UNO - Guterres fordert zum Abschied KI-Regeln und Reformen

New York - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat am Dienstag in seiner letzten Rede vor der Generalversammlung die Staats- und Regierungschefs eindringlich zur Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) und zu Reformen der Vereinten Nationen aufgerufen. US-Präsident Donald Trump erklärte indes vor der UNO-Vollversammlung den Begriff "Künstliche Intelligenz" (KI) in Regierungsdokumenten künftig durch "Superintelligenz" ersetzen zu lassen.

Koalition beim Zivildienst handelseins

Wien - Die Regierung hat sich auf die Zivildienst-Reform verständigt. Sollte es wegen zu geringem Interesse am Präsenzdienst zu einer Verlängerung kommen, wird es drei Möglichkeiten geben, diese zu absolvieren. Gänzlich neu ist, dass die zwei zusätzlichen Monate durch ehrenamtliche Tätigkeiten kompensiert werden können. Ansonsten kann man entweder elf Monate durchdienen oder in der gleichen Organisation zu einem späteren Zeitpunkt zwei Monate absolvieren.

EU hebt Sanktionen gegen russische Milliardäre auf

New York/Brüssel - Nach langem Ringen hebt die EU wegen einer drohenden Totalblockade von Russland-Sanktionen durch einzelne Mitgliedstaaten ihre Strafmaßnahmen gegen die beiden russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman auf. Das teilte ein EU-Diplomat am Dienstag mit. Mit der Aufhebung der Sanktionen gegen Usmanow und Fridman beschlossen die EU-Staaten auch die Verlängerung der Sanktionen gegen rund 3.000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate.

Zwölfjähriger nach Scooterunfall in Wien in Lebensgefahr

Wien - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter am späten Montagnachmittag in Wien-Donaustadt ist ein zwölfjähriger Bub, der auf dem Scooter mitfuhr, lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beging der ebenfalls minderjährige Lenker zunächst Fahrerflucht, stellte sich aber am Dienstagnachmittag in Begleitung seiner Mutter in einer Donaustädter Polizeiinspektion und gestand den Unfall.

Grüne in Herbstkampagne als "einzige Alternative" zur FPÖ

Wien - Die Grünen haben am Dienstag ihre Herbstkampagne gestartet, in der sie sich als "die einzige Alternative" zu einer Machtübernahme der FPÖ präsentieren. In einer Rede im Wiener Marx-Palast stimmte Bundessprecherin Leonore Gewessler die Partei darauf ein. Man werde den Menschen zuhören und verhindern, dass mit den Freiheitlichen die "Partei des kleinen Herzens" das Bundeskanzleramt erobere, sagte sie: "Wir werden dieses weltoffene Lager anführen in dieser Auseinandersetzung."

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red