30 Monate Haft für Ren� Benko wegen betrügerischer Krida

Innsbruck/Österreich - Signa-Gründer Ren� Benko ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck von einem Schöffensenat wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil betraf eine Schenkung in Höhe von 300.000 Euro an seine Mutter, für die bereits ein rechtskräftiger Schuldspruch des Obersten Gerichtshofes (OGH) bestand. Hinsichtlich einer Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg setzte es nun auch einen Schuldspruch.

Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen

Washington/New York - Im Streit um Grönland haben die USA, Dänemark und die Arktisinsel ein Abkommen geschlossen. US-Präsident Donald Trump, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen unterzeichneten am Dienstag am Rande der UNO-Generalversammlung eine Vereinbarung. Die USA dürfen demnach zusätzliche Militärbasen auf der Insel errichten. Auch die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems "Golden Dome" auf Grönland sei gestattet.

UNO - Van der Bellen wirft Israel "Kriegsverbrechen" vor

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag in New York Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen und in der Westbank geübt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Rande der UNO-Generaldebatte sprach Van der Bellen von "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen", beispielsweise wegen erzwungener Absiedlungen von im Westjordanland ansässigen Palästinensern.

Selenskyj traf Trump in New York

New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben US-Präsident Donald Trump über eine Waffenruhe im Energiesektor sowie über Wege zur Beendigung des Krieges mit Russland gesprochen. Es sei jedoch nicht darüber gesprochen worden, dass die Ukraine ihre Angriffe auf russische Raffinerien einseitig einstelle, erklärte er am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York.

Trump droht Iran vor UNO-Vollversammlung mit "Hölle"

New York - US-Präsident Donald Trump hat vor der UNO-Vollversammlung in New York eine weitreichende Entscheidung im Iran-Krieg in Aussicht gestellt. Option eins sei ein Abkommen, das es dem Iran erlaube, zu großer wirtschaftlicher Stärke zurückzufinden, sagte Trump am Dienstag in New York. Der andere Weg sei die Vernichtung der Islamischen Republik, sodass sie nie wieder die Chance habe, Menschen zu töten oder Länder zu zerstören. Wähle der Iran den Krieg, lande das Land in der "Hölle".

Rauswurf aus Weißem Haus: Trumps Streit mit Medien eskaliert

Washington/New York - Nach dem Rauswurf des TV-Senders CNN aus dem Weißen Haus eskaliert die Fehde zwischen Präsident Donald Trump und mehreren US-Medien. Die Sender CNN und MS NOW sowie das Nachrichtenportal "Politico" ziehen vor Gericht, um ihre Plätze im Weißen Haus zurück zu erkämpfen. Trump stellte im Falle einer Niederlage im Rechtsstreit mit den Medien ein Einlenken in Aussicht. "Wahrscheinlich" werde er den verbannten Medien wieder Zutritt zu seinem Amtssitz gewähren, sagte er.

EU hebt Sanktionen gegen russische Milliardäre auf

New York/Brüssel - Die EU hebt wegen einer drohenden Totalblockade von Russland-Sanktionen durch einzelne Mitgliedstaaten die Strafmaßnahmen gegen die beiden russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman auf. Mit der Aufhebung der Sanktionen gegen Usmanow und Fridman beschlossen die EU-Staaten die Verlängerung der Sanktionen gegen rund 3.000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate. Die Ukraine kritisierte die Aufhebung der Sanktionen gegen die beiden Oligarchen.

AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt am Dienstag bei FPÖ

Wien - Gut zwei Wochen nach ihrem Wahltriumph in Sachsen-Anhalt ist eine Delegation der dortigen AfD-Landespartei am heutigen Dienstag zu einem Besuch nach Wien gekommen, um FPÖ-Vertreter zu treffen. "Wir sind heute hier, um von der Erfahrungen der FPÖ zu lernen, um diese mitzunehmen in unsere Regierungsarbeit", sagte der AfD-Spitzenkandidat und wahrscheinlich künftige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, im YouTube-Kanal von FPÖ TV.

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red