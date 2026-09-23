USA prüfen wegen hoher Dieselpreise Exportstopp

New York - Angesichts steigender Preise vor allem für Diesel prüft die US-Regierung einen Exportstopp des Kraftstoffs. Die USA produzierten viel Diesel und eine Unterbrechung der Ausfuhren könnte auch einen kleinen Effekt auf die Spritpreise im Land haben, sagte US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generalversammlung in New York am Dienstag (Ortszeit). Er habe sich bereits seit längerem für die Maßnahme ausgesprochen.

UNO-Treffen in New York mit Fokus auf Ukraine

New York - Bei der hochrangigen Woche der UNO in New York richtet sich der Blick am Mittwoch unter anderem auf die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt an einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats teil und spricht später vor der UNO-Vollversammlung. US-Außenminister Marco Rubio trifft mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammen. Bei der Generaldebatte werden Reden des syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa und des iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian erwartet.

Trump droht Iran vor UNO-Vollversammlung mit "Hölle"

New York - US-Präsident Donald Trump hat vor der UNO-Vollversammlung in New York eine weitreichende Entscheidung im Iran-Krieg in Aussicht gestellt. Option eins sei ein Abkommen, das es dem Iran erlaube, zu großer wirtschaftlicher Stärke zurückzufinden, sagte Trump am Dienstag in New York. Der andere Weg sei die Vernichtung der Islamischen Republik, sodass sie nie wieder die Chance habe, Menschen zu töten oder Länder zu zerstören. Wähle der Iran den Krieg, lande das Land in der "Hölle".

UNO - Van der Bellen wirft Israel "Kriegsverbrechen" vor

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag in New York Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen und in der Westbank geübt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Rande der UNO-Generaldebatte sprach Van der Bellen von "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen", beispielsweise wegen erzwungener Absiedlungen von im Westjordanland ansässigen Palästinensern.

Chinas Staatschef Xi beginnt Staatsbesuch in den USA

Washington - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft am Mittwoch auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington ein. Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Nationalrat startet ins neue Arbeitsjahr

Wien - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner ersten regulären Sitzung nach der Sommerpause die sogenannte "Aktivpension". Dabei handelt es sich um eine Steuergutschrift für jene, die im Pensionsalter weiter tätig sind. Betragen kann der Bonus bis zu 1.250 Euro im Monat. Voraussetzung im Endausbau ist, dass 40 Versicherungsjahre vorliegen. Für Männer gilt das schon mit Einführung.

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red