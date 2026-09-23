Vermisste Frau nach Hauseinsturz in Wien tot geborgen

Wien - Nach stundenlangen Sucharbeiten in den Trümmern des Hauseinsturzes in der Färbergasse in der Wiener Innenstadt haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch eine 85-Jährige tot geborgen. Das gab die Polizei Mittwoch früh bekannt. Nach der Vermissten war gesucht worden, nachdem sie sich weder unter den Evakuierten befunden hatte noch an ihrem Nebenwohnsitz angetroffen worden war. Die Leiche der Frau wurde nach Mitternacht von Kräften der Berufsfeuerwehr geborgen.

UNO - Van der Bellen wirft Israel "Kriegsverbrechen" vor

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag in New York Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen und in der Westbank geübt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Rande der UNO-Generaldebatte sprach Van der Bellen von "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen", beispielsweise wegen erzwungener Absiedlungen von im Westjordanland ansässigen Palästinensern.

USA prüfen wegen hoher Dieselpreise Exportstopp

New York - Angesichts steigender Preise vor allem für Diesel prüft die US-Regierung einen Exportstopp des Kraftstoffs. Die USA produzierten viel Diesel und eine Unterbrechung der Ausfuhren könnte auch einen kleinen Effekt auf die Spritpreise im Land haben, sagte US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generalversammlung in New York am Dienstag (Ortszeit). Er habe sich bereits seit längerem für die Maßnahme ausgesprochen.

Russland greift Hafen und Frachtschiff in Region Odessa an

Odessa/Moskau - Russland hat die Hafen- und zivile Infrastruktur in der südukrainischen Schwarzmeerregion Odessa angegriffen. Dies teilt der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, auf dem Messengerdienst Telegram mit. Getroffen wurden demnach auch Lagerhäuser für Medikamente, Haushaltswaren und Lebensmittel. Zudem beschoss Russland in der Nacht ein unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrendes Frachtschiff im Schwarzen Meer, wie die ukrainische Hafenbehörde ebenfalls auf Telegram mitteilte.

Nationalrat startet ins neue Arbeitsjahr

Wien - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner ersten regulären Sitzung nach der Sommerpause die sogenannte "Aktivpension". Dabei handelt es sich um eine Steuergutschrift für jene, die im Pensionsalter weiter tätig sind. Betragen kann der Bonus bis zu 1.250 Euro im Monat. Voraussetzung im Endausbau ist, dass 40 Versicherungsjahre vorliegen. Für Männer gilt das schon mit Einführung.

Chinas Staatschef Xi beginnt Staatsbesuch in den USA

Washington - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft am Mittwoch auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington ein. Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Auslieferung nach Fund von eingemauerter Leiche in NÖ

Münchendorf/Wien/Dubai - In der Causa rund um den Fund einer eingemauerten Leiche in Münchendorf (Bezirk Mödling) ist der verdächtige Sohn der toten Frau von Dubai nach Österreich ausgeliefert worden. Untersuchungshaft wurde über den Beschuldigten verhängt, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch einen Bericht des ORF Niederösterreich. Im Raum steht der Verdacht des schweren Betruges und der Störung der Totenruhe. Ein Obduktionsergebnis war indes weiter ausständig.

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red