Israel kontert Van der Bellens "Kriegsverbrechen"-Vorwurf

New York - Israels Außenminister Gideon Saar hat die Kritik des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum Vorgehen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland scharf zurückgewiesen. "Österreichs Bundespräsident Van der Bellen sollte sich schämen!", postete Saar auf der Onlineplattform X. Van der Bellen hatte am Dienstag in New York am Rande der UNO-Generaldebatte von "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen" Israels gesprochen.

Vermisste Frau nach Hauseinsturz in Wien tot geborgen

Wien - Nach stundenlangen Sucharbeiten in den Trümmern des Hauseinsturzes in der Färbergasse in der Wiener Innenstadt haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch eine 85-Jährige tot geborgen. Das gab die Polizei Mittwoch früh bekannt. Nach der Vermissten war gesucht worden, nachdem sie sich weder unter den Evakuierten befunden hatte noch an ihrem Nebenwohnsitz angetroffen worden war. Die Leiche der Frau wurde nach Mitternacht von Kräften der Berufsfeuerwehr geborgen.

Regierung warb im Nationalrat für ihre Arbeitsmarktpolitik

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Nationalrat in einer Aktuellen Stunde für ihre arbeitsmarkt- und standortpolitischen Maßnahmen geworben. Trotz herausfordernder Zeiten habe man viel auf den Weg gebracht, erklärte Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ). Dennoch sei noch viel zu tun, forderte sie einen "Beitrag aller Beteiligten", um den Arbeitsmarkt wieder anzukurbeln. Kritik an der Arbeit der Regierung kam von den Oppositionsparteien FPÖ und Grünen.

Weiter weniger Austritte aus Katholischer Kirche

Wien - Der Rückgang bei den Austritten aus der römisch-katholischen Kirche hat sich auch 2025 fortgesetzt. Nach 85.163 2023 und 71.531 2024 traten 2025 66.930 Personen aus der Kirche aus, wie die am Mittwoch veröffentlichte amtliche Statistik zeigt. Dennoch ist die Katholikenzahl erwartungsgemäß geschrumpft, von 4,56 Mio. im Jahr 2024 (Stichtag 31.12.) auf 4,49 Mio Personen 2025. Gestiegen sind dagegen die Einnahmen aus dem Kirchenbeitrag, von 539,4 Mio auf 552,2 Mio. Euro.

USA prüfen wegen hoher Dieselpreise Exportstopp

New York - Angesichts steigender Preise vor allem für Diesel prüft die US-Regierung einen Exportstopp des Kraftstoffs. Die USA produzierten viel Diesel und eine Unterbrechung der Ausfuhren könnte auch einen kleinen Effekt auf die Spritpreise im Land haben, sagte US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generalversammlung in New York am Dienstag (Ortszeit). Er habe sich bereits seit längerem für die Maßnahme ausgesprochen.

Chinas Staatschef Xi beginnt Staatsbesuch in den USA

Washington - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft am Mittwoch auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington ein. Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Auslieferung nach Fund von eingemauerter Leiche in NÖ

Münchendorf/Wien/Dubai - In der Causa rund um den Fund einer eingemauerten Leiche in Münchendorf (Bezirk Mödling) ist der verdächtige Sohn der toten Frau von Dubai nach Österreich ausgeliefert worden. Untersuchungshaft wurde über den Beschuldigten verhängt, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch einen Bericht des ORF Niederösterreich. Im Raum steht der Verdacht des schweren Betruges und der Störung der Totenruhe. Ein Obduktionsergebnis war indes weiter ausständig.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Odessa/Moskau - Bei russischen Angriffen in verschiedenen Teilen der Ukraine sind mindestens vier Menschen getötet und mehrere verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew kam Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge ein Mensch ums Leben. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, schrieb Klitschko bei Telegram. Zuvor sprach er von mindestens acht Verletzten infolge russischer Angriffe. Es gab demnach Schäden in mehreren Stadtteilen, etwa einen Drohneneinschlag in einer Tankstelle.

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red