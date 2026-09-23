Israel kontert Van der Bellens "Kriegsverbrechen"-Vorwurf

New York - Israels Außenminister Gideon Saar hat die Kritik des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum Vorgehen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland scharf zurückgewiesen. "Österreichs Bundespräsident Van der Bellen sollte sich schämen!", postete Saar auf der Onlineplattform X. Van der Bellen hatte am Dienstag in New York am Rande der UNO-Generaldebatte von "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen" Israels gesprochen.

NGOs warnen vor Verschlechterungen bei Sozialhilfe

Wien - Volkshilfe, Caritas und Diakonie haben am Mittwoch bezüglich der geplanten Sozialhilfereform eindringlich vor Verschlechterungen gewarnt. Der aktuell von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) für die Regierungsverhandlungen vorgelegte Entwurf biete keine Armutsbekämpfung, erklärten die Hilfsorganisationen bei einer Pressekonferenz. Armutsbekämpfung müsse aber als Ziel der Sozialhilfe enthalten sein, dies gehöre zu den "roten Linien". Der Entwurf sei eine "verpasste Chance".

Waldbrand-Sommer: Feuerwehren fordern mehr Budget

Wien - Der Extremsommer hat die Feuerwehren vor extreme Herausforderungen gestellt. 55.000 Mitglieder waren bisher bei 3.500 Wald- und Vegetationsbränden im Einsatz, die an Komplexität, Dimension und Gefahren deutlich zugenommen haben, berichtete die Spitze des Bundesfeuerwehrverbands (ÖBFV) am Mittwoch. Zur Pressekonferenz in Wien waren alle Landesfeuerwehrkommandanten angereist, um den Forderungen nach mehr Unterstützung durch den Bund Nachdruck zu verleihen.

Weiter weniger Austritte aus Katholischer Kirche

Wien - Der Rückgang bei den Austritten aus der römisch-katholischen Kirche hat sich auch 2025 fortgesetzt. Nach 85.163 2023 und 71.531 2024 traten 2025 66.930 Personen aus der Kirche aus, wie die am Mittwoch veröffentlichte amtliche Statistik zeigt. Dennoch ist die Katholikenzahl erwartungsgemäß geschrumpft, von 4,56 Mio. im Jahr 2024 (Stichtag 31.12.) auf 4,49 Mio Personen 2025. Gestiegen sind dagegen die Einnahmen aus dem Kirchenbeitrag, von 539,4 Mio auf 552,2 Mio. Euro.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Odessa/Moskau - Bei russischen Angriffen in verschiedenen Teilen der Ukraine sind mindestens fünf Menschen getötet und mehrere verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew kamen laut Bürgermeister Vitali Klitschko zwei Menschen ums Leben. Er sprach von mindestens 22 Verletzten infolge russischer Angriffe. Es gab Schäden in mehreren Stadtteilen, etwa einen Drohneneinschlag auf dem Gelände einer Tankstelle. Zwei Internetprovider informierten über Probleme nach einem Treffer in einem Datenzentrum.

Regierung warb im Nationalrat für ihre Arbeitsmarktpolitik

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Nationalrat in einer Aktuellen Stunde für ihre arbeitsmarkt- und standortpolitischen Maßnahmen geworben. Trotz herausfordernder Zeiten habe man viel auf den Weg gebracht, erklärte Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ). Dennoch sei noch viel zu tun, forderte sie einen "Beitrag aller Beteiligten", um den Arbeitsmarkt wieder anzukurbeln. Kritik an der Arbeit der Regierung kam von den Oppositionsparteien FPÖ und Grünen.

Parlamentswahl in Marokko

Rabat - In Marokko hat die Parlamentswahl begonnen. Mehr als 15,8 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Besetzung der 395 Sitze der Abgeordnetenkammer zu entscheiden. Rund 7.300 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um die Mandate, darunter 2.658 Frauen. Es treten 27 Parteien an. Das marokkanische Parlament kann etwa Gesetze verabschieden, faktisch liegt die meiste Macht jedoch bei König Mohammed VI. und seinem Umfeld.

EU will erste eingefrorene Milliarden für Ungarn freigeben

Budapest/Brüssel - Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, 4,2 Milliarden Euro an Mitteln aus dem Kohäsionsfonds für Ungarn freizugeben, die wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit bisher zurückgehalten wurden. "Ungarn hat wichtige Schritte unternommen, um die Rechtsstaatlichkeit zu stärken und die finanziellen Interessen der Union zu schützen", begründete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Schritt am Mittwoch.

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red