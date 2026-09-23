ÖVP-Landeshauptleute drängen auf niedrigere Spritpreise

Wien - Der Druck auf die Bundesregierung, stärker in die Spritpreise einzugreifen, steigt. Nach Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) fordern auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) eine stärkere Entlastung der Autofahrerinnen und Autofahrer. Stelzer verwies auf Deutschland, wo die Regierung beschlossen hat, die Energiesteuern ab Oktober um 17 Cent pro Liter zu senken. Erfreut zeigte sich die FPÖ.

Israel kontert Van der Bellens "Kriegsverbrechen"-Vorwurf

New York - Israels Außenminister Gideon Saar hat die Kritik des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum Vorgehen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland scharf zurückgewiesen. "Österreichs Bundespräsident Van der Bellen sollte sich schämen!", postete Saar auf der Onlineplattform X. Van der Bellen hatte am Dienstag in New York am Rande der UNO-Generaldebatte von "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen" Israels gesprochen.

Nationalrat fördert Arbeiten im Alter

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwochnachmittag die so genannte "Aktivpension" beschlossen. Diese meint eine Steuergutschrift für jene, die im Pensionsalter weiter tätig sind. Die FPÖ kritisierte einige Details und sieht "eine handwerklich schlecht gemachte Regelung", wie Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch befand. Ihr Grüner Kollege Markus Koza bekrittelte ein "Zwei-Klassen-Steuersystem".

Weiter weniger Austritte aus Katholischer Kirche

Wien - Der Rückgang bei den Austritten aus der römisch-katholischen Kirche hat sich auch 2025 fortgesetzt. Nach 85.163 2023 und 71.531 2024 traten 2025 66.930 Personen aus der Kirche aus, wie die am Mittwoch veröffentlichte amtliche Statistik zeigt. Dennoch ist die Katholikenzahl erwartungsgemäß geschrumpft, von 4,56 Mio. im Jahr 2024 (Stichtag 31.12.) auf 4,49 Mio Personen 2025. Gestiegen sind dagegen die Einnahmen aus dem Kirchenbeitrag, von 539,4 Mio auf 552,2 Mio. Euro.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Odessa/Moskau - Bei russischen Angriffen in verschiedenen Teilen der Ukraine sind mindestens fünf Menschen getötet und mehrere verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew kamen laut Bürgermeister Vitali Klitschko zwei Menschen ums Leben. Er sprach von mindestens 22 Verletzten infolge russischer Angriffe. Es gab Schäden in mehreren Stadtteilen, etwa einen Drohneneinschlag auf dem Gelände einer Tankstelle. Zwei Internetprovider informierten über Probleme nach einem Treffer in einem Datenzentrum.

NGOs warnen vor Verschlechterungen bei Sozialhilfe

Wien - Volkshilfe, Caritas und Diakonie haben am Mittwoch bezüglich der geplanten Sozialhilfereform eindringlich vor Verschlechterungen gewarnt. Der aktuell von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) für die Regierungsverhandlungen vorgelegte Entwurf biete keine Armutsbekämpfung, erklärten die Hilfsorganisationen bei einer Pressekonferenz. Armutsbekämpfung müsse aber als Ziel der Sozialhilfe enthalten sein, dies gehöre zu den "roten Linien". Der Entwurf sei eine "verpasste Chance".

Hausdurchsuchung in Wiener Einwanderungsbehörde MA 35

Wien - In der Zentrale der für Einwanderung und Staatsbürgerschaft zuständigen Wiener Magistratsabteilung 35 ist es am Dienstag zu einer Hausdurchsuchung gekommen, berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwoch. Es geht um den Vorwurf der Vorteilsannahme durch eine Mitarbeiterin. Mehrere Gegenstände sollen beschlagnahmt worden sein. FPÖ und ÖVP im Wiener Rathaus forderten volle Aufklärung und politische Konsequenzen.

Römische Stadt im Bezirk Amstetten entdeckt

St. Pantaleon-Erla/Enns - Die Überreste einer bisher unbekannten römischen Stadt sind in St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) entdeckt worden. Geophysikalische Messungen zeigen laut einer Aussendung von Mittwoch ein planmäßig angelegtes, 25 bis 30 Hektar großes Gebiet mit regelmäßigem Straßenraster und einem Amphitheater für rund 8.000 Menschen, so groß wie jenes der Militärstadt Carnuntum. Die Besiedlung begann um etwa 80 n. Chr., um 180 n. Chr. wurde die Stadt wieder verlassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red