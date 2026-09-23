Israel kontert Van der Bellens "Kriegsverbrechen"-Vorwurf

New York - Israels Außenminister Gideon Saar hat die Kritik des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum Vorgehen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland scharf zurückgewiesen. "Österreichs Bundespräsident Van der Bellen sollte sich schämen!", postete Saar auf der Onlineplattform X. Van der Bellen hatte am Dienstag in New York am Rande der UNO-Generaldebatte von "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen" Israels gesprochen.

Nationalrat fördert Arbeiten im Alter

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwochnachmittag die so genannte "Aktivpension" beschlossen. Diese meint eine Steuergutschrift für jene, die im Pensionsalter weiter tätig sind. Die FPÖ kritisierte einige Details und sieht "eine handwerklich schlecht gemachte Regelung", wie Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch befand. Ihr Grüner Kollege Markus Koza bekrittelte ein "Zwei-Klassen-Steuersystem".

USA laden Putin zum G20-Gipfel in Miami im Dezember ein

New York - Die USA haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Angaben von Außenminister Marco Rubio zum G20-Gipfel in Miami im Dezember eingeladen. "Wir hoffen, dass er die Einladung annimmt", sagte Rubio am Mittwoch am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. Die USA haben in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Gruppe inne.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Odessa/Moskau - Bei russischen Angriffen in verschiedenen Teilen der Ukraine sind zahlreiche Menschen getötet und mehrere verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew kamen laut Bürgermeister Vitali Klitschko zwei Menschen ums Leben. Er sprach von mindestens 22 Verletzten infolge russischer Angriffe. Es gab Schäden in mehreren Stadtteilen, etwa einen Drohneneinschlag auf dem Gelände einer Tankstelle. Zwei Internetprovider informierten über Probleme nach einem Treffer in einem Datenzentrum.

Weiterhin keine UVP für Google-Rechenzentrum Kronstorf nötig

Kronstorf/Leopoldsdorf im Marchfelde/Mountain View - Das Google-Rechenzentrum in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) braucht auch weiterhin keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu durchlaufen. Der zuständige oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) hat den UVP-Feststellungsbescheid aus dem Jahr 2020 rechtlich prüfen lassen, nachdem das Land Niederösterreich in einem ähnlichen Fall sehr wohl eine UVP-Pflicht sieht. Ergebnis: Der oberösterreichische Bescheid ist rechtskräftig, es wird sich vorerst nichts daran ändern.

Europaweites Schleppernetzwerk mit Basis in Wien aufgeflogen

Wien - Ein kriminelles Schleppernetzwerk ist am Dienstag durch eine gemeinsame Aktion europäischer Ermittlungsbehörden aufgeflogen. Mehr als 450 Personen wurden von der Bande über Flughäfen im Schengenraum in das Vereinigte Königreich geschmuggelt. Wien fungierte dabei als Drehscheibe zur Beschaffung gefälschter Reisedokumente. Von insgesamt zehn Hausdurchsuchungen fand eine in Österreich statt. In Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich kam es zu Festnahmen.

Häuser und Wohnungen wieder kräftig verteuert

Wien - Wohnraum hat sich heuer im ersten Halbjahr deutlich verteuert. Die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen legten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres im Durchschnitt um 3,9 Prozent zu, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Der Häuserpreisindex habe damit den höchsten Stand seit 2010 erreicht.

Geplante Wiener Eventhalle noch in der Vorbereitungsphase

Wien - Ab wann die geplante Eventhalle im Wiener Stadtteil St. Marx errichtet wird, ist weiter offen: Wie Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) am Mittwoch im Gemeinderat erläuterte, befindet sich das Projekt derzeit in der Vorbereitungsphase. Sie berichtete von laufenden Gesprächen mit jenem Unternehmen, das mit der Umsetzung beauftragt wurde. Als Bauvorhaben wurde die Halle noch nicht eingereicht. Prognosen bezüglich eines Eröffnungstermins wollte sie nicht abgeben.

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red