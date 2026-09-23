Israel kontert Van der Bellens "Kriegsverbrechen"-Vorwurf

New York - Israels Außenminister Gideon Saar hat die Kritik des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum Vorgehen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland scharf zurückgewiesen. "Österreichs Bundespräsident Van der Bellen sollte sich schämen!", postete Saar auf der Onlineplattform X. Van der Bellen hatte am Dienstag in New York am Rande der UNO-Generaldebatte von "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen" Israels gesprochen.

Trumps "Friedensrat" stellt Gaza-Wiederaufbauplan vor

New York - Der von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene "Friedensrat" hat einen milliardenschweren Wiederaufbauplan für den Gazastreifen vorgestellt. Das am Mittwoch in New York präsentierte Vorhaben umfasst 66 Projekte über einen Zeitraum von sechs Monaten zu Notunterkünften sowie Bemühungen zur wirtschaftlichen Erholung. Vorgesehen ist ein Budget von 2,45 Milliarden US-Dollar (2,15 Milliarden Euro).

Nationalrat fördert Arbeiten im Alter

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwochnachmittag die so genannte "Aktivpension" beschlossen. Diese meint eine Steuergutschrift für jene, die im Pensionsalter weiter tätig sind. Die FPÖ kritisierte einige Details und sieht "eine handwerklich schlecht gemachte Regelung", wie Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch befand. Ihr Grüner Kollege Markus Koza bekrittelte ein "Zwei-Klassen-Steuersystem".

Spritpreisbremse soll Treibstoffe um 12 Cent verbilligen

Wien - Die neue Spritpreisbremse soll eine Entlastung von rund 12 Cent je Liter Treibstoff bringen, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Die Entlastung gilt für die Monate Oktober und November. Die Mineralölsteuer wird um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Dadurch verringert sich auch die Mehrwertsteuer. Daraus ergebe sich eine Gesamtentlastung von mehr als 12 Cent.

FPÖ bei Wehrpflicht-Reform kritisch, aber verhandlungsbereit

Wien - Die FPÖ legt sich vorerst nicht fest, ob sie der Koalition bei der Reform von Wehr- und Zivildienst zur teils notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit verhelfen wird. Nach einem ersten Gespräch mit ÖVP, SPÖ und NEOS meinte Wehrsprecher Volker Reifenberger in einem Pressestatement, die Zustimmung der Freiheitlichen sei "vollkommen offen". Das Vorgelegte begeisterte ihn nicht sonderlich, vor allem über den Koalitionskompromiss zum Zivildienst ist er "alles andere als glücklich".

USA laden Putin zum G20-Gipfel in Miami im Dezember ein

New York - Die USA haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Angaben von Außenminister Marco Rubio zum G20-Gipfel in Miami im Dezember eingeladen. "Wir hoffen, dass er die Einladung annimmt", sagte Rubio am Mittwoch am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. Die USA haben in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Gruppe inne.

Weiterhin keine UVP für Google-Rechenzentrum Kronstorf nötig

Kronstorf/Leopoldsdorf im Marchfelde/Mountain View - Das Google-Rechenzentrum in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) braucht auch weiterhin keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu durchlaufen. Der zuständige oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) hat den UVP-Feststellungsbescheid aus dem Jahr 2020 rechtlich prüfen lassen, nachdem das Land Niederösterreich in einem ähnlichen Fall sehr wohl eine UVP-Pflicht sieht. Ergebnis: Der oberösterreichische Bescheid ist rechtskräftig, es wird sich vorerst nichts daran ändern.

KI mischt nun auch in der Verwaltung mit

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch Regelungen beschlossen, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Verwaltung zu vereinfachen. Dabei geht es um die Unterstützung bei der Einbringung von Anträgen durch Chatbots, vollständig automatisierte Erledigungen in eingeschränkten Bereichen sowie die Ermöglichung sogenannter "No-Stop-Verfahren", bei denen Leistungen ohne vorherige Antragstellung erbracht werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red