Spritpreisbremse soll Treibstoffe um 12 Cent verbilligen

Wien - Die neue Spritpreisbremse soll eine Entlastung von rund 12 Cent je Liter Treibstoff bringen, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Die Entlastung gilt für die Monate Oktober und November. Die Mineralölsteuer wird um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Dadurch verringert sich auch die Mehrwertsteuer. Daraus ergebe sich eine Gesamtentlastung von mehr als 12 Cent.

Meinl-Reisinger zu Israels Kritik: Verstehe Aufregung nicht

New York/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat sich in der Debatte um Aussagen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu "Kriegsverbrechen" Israels auf dessen Seite gestellt. "Grundsätzlich verstehe ich die Aufregung nicht ganz, weil wir als Österreich sehr klar in unserer Haltung gegenüber Israel waren. Wir stehen an der Seite Israels", sagte sie der APA am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. Doch man müsse "auch sagen, wo rote Linien überschritten wurden".

Israels Premier Netanyahu bei UNO-Generaldebatte erwartet

New York - Bei den Vereinten Nationen in New York steht am Donnerstag erneut der Nahost-Konflikt im Mittelpunkt. Bei der Generaldebatte werden Reden von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erwartet. Abbas soll per Videonachricht vor der Versammlung sprechen. Ihm wurde ein Visum zur Einreise in die USA verweigert.

Trump empfing Chinas Präsidenten Xi in den USA

Washington - Chinas Präsident Xi Jinping ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington angekommen. Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan landeten am Mittwochabend (Ortszeit) auf einem Militärflugplatz nahe der US-Hauptstadt. Empfangen wurden sie dort von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania persönlich. Dass der US-Präsident einen ausländischen Staats- oder Regierungschef selbst am Flughafen empfängt, ist äußerst selten.

USA laden Putin zum G20-Gipfel in Miami im Dezember ein

New York - Die USA haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Angaben von Außenminister Marco Rubio zum G20-Gipfel in Miami im Dezember eingeladen. "Wir hoffen, dass er die Einladung annimmt", sagte Rubio am Mittwoch am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. Die USA haben in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Gruppe inne.

Warnung vor zu vielen Koffein-Kicks für Junge

Wien - Immer mehr koffeinhaltige Produkte zielen direkt auf Kinder und Jugendliche ab - sie sind oft süß im Geschmack und knallig aufgemacht. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in einem Marktcheck etliche Erzeugnisse gefunden, mit denen empfohlene Höchstmengen für diese Zielgruppen schnell überschritten werden können. Moderater Koffeinkonsum gelte als unbedenklich. Viele Produkte enthalten laut den Fachleuten aber deutlich mehr Koffein, als man vermuten würde.

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red