Spritpreisbremse soll Treibstoffe um 12 Cent verbilligen

Wien - Die neue Spritpreisbremse soll eine Entlastung von rund 12 Cent je Liter Treibstoff bringen, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Die Entlastung gilt für die Monate Oktober und November. Die Mineralölsteuer wird um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Dadurch verringert sich auch die Mehrwertsteuer. Daraus ergebe sich eine Gesamtentlastung von mehr als 12 Cent.

US-Gericht hebt Trumps Sperre gegen Medien vorerst auf

Washington - Die US-Regierung muss den Journalisten der Sender CNN, MS NOW sowie des Nachrichtenportals "Politico" vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Richter Timothy Kelly gab in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) einem Eilantrag der von US-Präsident Donald Trump ausgeschlossenen Medien statt. Der Entzug der Presseausweise der betroffenen Journalisten sei ohne verfassungsrechtlich angemessenes Verfahren erfolgt, hieß es in der einstweiligen Verfügung.

Trump empfing Chinas Präsidenten Xi in den USA

Washington - Chinas Präsident Xi Jinping ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington angekommen. Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan landeten am Mittwochabend (Ortszeit) auf einem Militärflugplatz nahe der US-Hauptstadt. Empfangen wurden sie dort von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania persönlich. Dass der US-Präsident einen ausländischen Staats- oder Regierungschef selbst am Flughafen empfängt, ist äußerst selten.

Israels Premier Netanyahu bei UNO-Generaldebatte erwartet

New York - Bei den Vereinten Nationen in New York steht am Donnerstag erneut der Nahost-Konflikt im Mittelpunkt. Bei der Generaldebatte werden Reden von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erwartet. Abbas soll per Videonachricht vor der Versammlung sprechen. Ihm wurde ein Visum zur Einreise in die USA verweigert.

OpenAI-KI griff auf australische Behördenseite zu

Canberra - Ein autonomes KI-Programm des US-Unternehmens OpenAI ist nach australischen Angaben auf eine Webseite der Regierung eingedrungen. Der auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Agent habe auf öffentliche und nicht öffentliche Dateien der für Gesundheits-Statistikbehörde zugegriffen, sagte Australiens Premier Anthony Albanese am Mittwoch in New York. Er habe mit OpenAI-Chef Sam Altman geredet, "um die große Besorgnis Australiens über diesen Vorfall zum Ausdruck zu bringen".

Warnung vor zu vielen Koffein-Kicks für Junge

Wien - Immer mehr koffeinhaltige Produkte zielen direkt auf Kinder und Jugendliche ab - sie sind oft süß im Geschmack und knallig aufgemacht. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in einem Marktcheck etliche Erzeugnisse gefunden, mit denen empfohlene Höchstmengen für diese Zielgruppen schnell überschritten werden können. Moderater Koffeinkonsum gelte als unbedenklich. Viele Produkte enthalten laut den Fachleuten aber deutlich mehr Koffein, als man vermuten würde.

USA geben Syrien Kunstwerke zurück

New York - Die USA wollen Syrien mehr als 30 gestohlene Kunstwerke im Millionenwert zurückgeben. Die 36 Artefakte seien vom Metropolitan Museum of Art in New York sowie von mehreren Sammlern antiker Kunst beschlagnahmt worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Manhattan am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der Gesamtwert der geraubten Altertümer beläuft sich demnach auf mehr als fünf Millionen Dollar (4,4 Millionen Euro).

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red