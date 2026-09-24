Rekord bei Studierenden und Abschlüssen in Österreich

Wien - An Österreichs Hochschulen gab es im Wintersemester 2025/26 so viele Studierende wie nie zuvor. Insgesamt 407.485 Studentinnen und Studenten waren laut den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria österreichweit an den Hochschulen eingeschrieben. Einen Spitzenwert gab es auch bei den Abschlüssen: 62.850 ordentliche Studien wurden im Studienjahr 2024/25 vollendet. Ein starkes Plus gab es bei Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen.

Neue Spritpreisbremse für IHS-Ökonom Koch problematisch

Wien - Die Koalition hat sich am Mittwoch auf eine neue Spritpreisbremse geeinigt. Diese soll eine Entlastung von rund 12 Cent je Liter Treibstoff bringen. IHS-Ökonom Sebastian Koch erwartet, dass durch die Maßnahme die Inflationsrate um ungefähr 0,2 Prozentpunkte gedämpft wird. Problematisch sieht er im Ö1-Morgenjournal am Donnerstag, dass auf lange Sicht der Wettbewerb geschwächt werden könnte. Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher spricht sich für alternative Maßnahmen aus.

Trump empfing Chinas Präsidenten Xi in den USA

Washington - Chinas Präsident Xi Jinping ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington angekommen. Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan landeten am Mittwochabend (Ortszeit) auf einem Militärflugplatz nahe der US-Hauptstadt. Empfangen wurden sie dort von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania persönlich. Dass der US-Präsident einen ausländischen Staats- oder Regierungschef selbst am Flughafen empfängt, ist äußerst selten.

Australien: KI hackt sich in staatliches Gesundheitsportal

Canberra/New York - Ein autonomes KI-Programm des US-Unternehmens OpenAI ist nach australischen Angaben auf eine Webseite der Regierung eingedrungen. Der auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Agent habe auf öffentliche und nicht öffentliche Dateien der für Gesundheits-Statistikbehörde zugegriffen, sagte Australiens Premier Anthony Albanese am Mittwoch in New York. Er habe mit OpenAI-Chef Sam Altman geredet, "um die große Besorgnis Australiens über diesen Vorfall zum Ausdruck zu bringen".

Israels Premier Netanyahu bei UNO-Generaldebatte erwartet

New York - Bei den Vereinten Nationen in New York steht am Donnerstag erneut der Nahost-Konflikt im Mittelpunkt. Bei der Generaldebatte werden Reden von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erwartet. Abbas soll per Videonachricht vor der Versammlung sprechen. Ihm wurde ein Visum zur Einreise in die USA verweigert.

Mehrere Tote durch russische Angriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - In der Nacht auf Donnerstag wurden in der Ukraine mehrere Personen durch russische Angriffe getötet. In der Hauptstadt Kiew starben durch den Einsatz ballistischer Raketen durch Russland zwei Personen. In einem Dorf in der nordukrainischen Region Charkiw wurden in einem Landwirtschaftsbetrieb sechs Menschen getötet. Zudem wurden acht Landarbeiter verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mitteilte.

Direktes Teilen von PV-Strom wird ab Oktober einfacher

Wien - Haushalte und Unternehmen mit einer Photovoltaik-Anlage können ihren überschüssigen Strom künftig einfacher mit anderen teilen. Ab 1. Oktober werden sogenannte Peer-to-Peer-Verträge (P2P) rechtlich möglich, mit denen sich zwei oder mehr Akteure zusammenschließen, um gemeinsam eigenerzeugten Strom zu nutzen, schreibt die Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften auf ihrer Webseite. Im Unterschied zur Energiegemeinschaft ist dafür keine eigene Rechtsform notwendig.

Warnung vor zu vielen Koffein-Kicks für Junge

Wien - Immer mehr koffeinhaltige Produkte zielen direkt auf Kinder und Jugendliche ab - sie sind oft süß im Geschmack und knallig aufgemacht. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in einem Marktcheck etliche Erzeugnisse gefunden, mit denen empfohlene Höchstmengen für diese Zielgruppen schnell überschritten werden können. Moderater Koffeinkonsum gelte als unbedenklich. Viele Produkte enthalten laut den Fachleuten aber deutlich mehr Koffein, als man vermuten würde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red