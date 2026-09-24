Trump empfing Chinas Präsidenten Xi in den USA

Washington - Chinas Präsident Xi Jinping ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington angekommen. Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan landeten am Mittwochabend (Ortszeit) auf einem Militärflugplatz nahe der US-Hauptstadt. Empfangen wurden sie dort von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania persönlich. Dass der US-Präsident einen ausländischen Staats- oder Regierungschef selbst am Flughafen empfängt, ist äußerst selten.

Netzwerk warnt vor überlasteten Gefängnissen

Wien - Seit Monaten kommt der überlastete österreichische Strafvollzug nicht aus den Schlagzeilen. Getötete Häftlinge in Garsten und Klagenfurt stehen an der Spitze des Eisbergs. Das Netzwerk Kriminalpolitik schlug bei einer Pressekonferenz am Donnerstag Alarm: "So angespannt und kritisch wie derzeit, war die Situation noch nie", sagte der Kriminologe und Leiter der "Hirtenberg-Kommission", Wolfgang Gratz. Um die Gefängnisse zu entlasten, hat das Netzwerk mehrere Vorschläge.

Verbund hebt Stromtarif für Neukunden an

Wien - Der teilstaatliche Energieversorger Verbund hebt die Strompreise für Neukunden an. Für den "Österreich-Tarif" verlangt der Konzern im ersten Vertragsjahr statt bisher netto 9,50 Cent ab sofort 10,0 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Ab dem zweiten Vertragsjahr klettert der Preis dann auf 15 Cent pro kWh. Für Bestandskunden bleibt der Tarif aber unverändert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Begründet wird der Schritt mit schwierigen Marktbedingungen.

Metaller-KV bestätigt: Löhne steigen unter Inflation

Wien - Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Metallindustrie haben den zweiten Teil des im Vorjahr beschlossenen zweijährigen Kollektivvertrages bestätigt. Damit steigen die KV-Löhne 2026/27 um 2,1 Prozent, die Ist-Löhne um 1,9 Prozent - bei einer durchschnittlichen Inflation der vergangenen 12 Monate (September 2025 bis August 2026) von 3,3 Prozent. Diese "rollierende" Inflation ist die Basis für die KV-Verhandlungen, vor zwei Jahren bei der Herbstlohnrunde betrug sie 2,8 Prozent.

Möglichkeit zur Drohnen-Abwehr wird erweitert

Wien - Die Drohnen-Abwehr gewinnt weiter an Bedeutung. Nach einer Sitzung der interministeriellen Arbeitsgruppe zu dem Thema kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für das heurige Jahr eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes an, mit der Betriebe der "kritischen Infrastruktur" wie große Energieunternehmen die Möglichkeit erhalten, von ihnen erkannte Drohnen bei entsprechender Bedrohung auch abzuschießen.

Mindestens acht Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Kiew und den Nordosten der Ukraine sind am Donnerstag mindestens acht Menschen getötet worden. Zudem wurde laut Behörden die Infrastruktur vielerorts beschädigt, darunter eine Geburtsklinik in der Hauptstadt und ein Gemüselager in der Region Charkiw. In Kiew kamen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens zwei Menschen ums Leben. In Charkiw wurden mindestens sechs Menschen getötet und zwölf weitere verletzt.

US-Gericht hebt Trumps Sperre gegen Medien vorerst auf

Washington - Die US-Regierung muss den Journalisten der Sender CNN, MS NOW sowie des Nachrichtenportals "Politico" vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Richter Timothy Kelly gab in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) einem Eilantrag der von US-Präsident Donald Trump ausgeschlossenen Medien statt. Der Entzug der Presseausweise der betroffenen Journalisten sei ohne verfassungsrechtlich angemessenes Verfahren erfolgt, hieß es in der einstweiligen Verfügung.

Australien: KI hackt sich in staatliches Gesundheitsportal

Canberra/New York - Ein autonomes KI-Programm des US-Unternehmens OpenAI ist nach australischen Angaben auf eine Webseite der Regierung eingedrungen. Der auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Agent habe auf öffentliche und nicht öffentliche Dateien der für Gesundheits-Statistikbehörde zugegriffen, sagte Australiens Premier Anthony Albanese am Mittwoch in New York. Er habe mit OpenAI-Chef Sam Altman geredet, "um die große Besorgnis Australiens über diesen Vorfall zum Ausdruck zu bringen".

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red