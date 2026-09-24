Wiederkehr sucht Kandidaten für sechsjährige Volksschule

Wien - Im nächsten Herbst soll an mindestens fünf Standorten ein Schulversuch zur "sechsjährigen Volksschule" starten. Die Aufteilung auf Mittelschule und AHS-Unterstufe mit zehn Jahren "ist zu früh, Kinder entwickeln sich nicht alle im gleichen Tempo", begründete Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) seinen Vorstoß am Donnerstag. Herzstück des Modells ist eine enge Kooperation mit Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Jetzt werden Freiwillige für den Schulversuch gesucht.

Netzwerk warnt vor überlasteten Gefängnissen

Wien - Seit Monaten kommt der überlastete österreichische Strafvollzug nicht aus den Schlagzeilen. Getötete Häftlinge in Garsten und Klagenfurt stehen an der Spitze des Eisbergs. Das Netzwerk Kriminalpolitik schlug bei einer Pressekonferenz am Donnerstag Alarm: "So angespannt und kritisch wie derzeit war die Situation noch nie", sagte der Kriminologe und Leiter der "Hirtenberg-Kommission", Wolfgang Gratz. Um die Gefängnisse zu entlasten, hat das Netzwerk mehrere Vorschläge.

Alaba wechselt zu Udinese in die italienische Serie A

Udine - David Alaba setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort. Österreichs Fußball-Teamkapitän unterschrieb am Donnerstag bei Udinese Calcio einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2027. Der 34-jährige Innenverteidiger war nach dem Ende seines Vertrags bei Real Madrid vereinslos und deshalb von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch nicht für die ersten Spiele der am (heutigen) Donnerstag beginnenden Nations League nominiert worden.

Hamburger Polizei nimmt 13-Jährigen als Auftragskiller fest

Hamburg - In Hamburg hat die Polizei einen 13 Jahre alten Buben als mutmaßlichen Auftragsmörder festgenommen. Auf Grundlage bisheriger Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, "dass das Kind zuvor den Auftrag erhalten hatte", jemanden in Hamburg zu töten, wie eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag mitteilte. Der aus den Niederlanden stammende Bursch wurde demnach schon im Juni im Stadtteil St. Pauli festgenommen.

Tiefkühlproduzent Ardo schließt Werk in NÖ 2027

Groß-Enzersdorf - Der Tiefkühlproduzent Ardo Austria Frost GmbH wird sein Produktions- und Verpackungswerk in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich 2027 schließen. Betroffen sind 190 Beschäftigte, für die ein Sozialplan ausgearbeitet wird, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Hinzu kommen 50 Leiharbeitskräfte. Das Werk sei "in die Jahre gekommen" und würde "erhebliche Investitionen in Produktion, Verpackung, Lagerhaltung und Versorgungseinrichtungen benötigen".

Verbund hebt Stromtarif für Neukunden an

Wien - Der Verbund hebt die Strompreise für Neukunden an. Für den "Österreich-Tarif" verlangt der Konzern im ersten Vertragsjahr statt bisher netto 9,5 Cent ab sofort 10 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Ab dem zweiten Vertragsjahr klettert der Preis dann von 12,5 auf 15 Cent pro kWh. Für Bestandskunden bleibt der Tarif unverändert, kündigte das teilstaatliche Unternehmen am Donnerstag an. Bei EVN, der Energie AG Oberösterreich und Energie Steiermark gibt es vorerst keine Erhöhungen.

Kolosseum nach Todesfall geschlossen

Rom - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall eines 22-jährigen Technikers bleibt das Kolosseum in Rom bis Samstag für Besucher geschlossen. Der Archäologische Park des Kolosseums begründete die Schließung mit der Trauer um den Verstorbenen und der Anteilnahme an dessen Familie. Tausende Touristen konnten nicht wie geplant Italiens Wahrzeichen besuchen.

Polen stuft Brand in Starlink-Station als "Sabotage" ein

Warschau - Ein Brand in einer Anlage des Satelliten-Kommunikationssystems Starlink in Polen ist nach Angaben der polnischen Regierung durch "Sabotage" ausgelöst worden und möglicherweise Teil der "hybriden Kriegsführung" Russlands. Durch das Feuer sei "der Internet-Zugang für verschiedene Institutionen gestört worden, einschließlich der ukrainischen Armee", sagte der polnische Digitalminister Krzysztof Gawkowski am Donnerstag dem Sender TVP Info.

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red