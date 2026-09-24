"Panda-Diplomatie" im Weißen Haus

Washington - Bei einem Treffen im Weißen Haus haben US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping am Donnerstag ihre Freundschaft und den Willen zur Zusammenarbeit betont. "Ich bin hier, um die Freundschaft und die Zusammenarbeit auszubauen", sagte Xi. Trump sprach von einer "wahrhaft großartigen Freundschaft" zu Xi. Man habe "enorme Fortschritte" bei den Problemen erzielt, mit denen beide Länder konfrontiert seien.

CNN, "Politico" und MS NOW: Reporter wieder im Weißen Haus

Washington - Reporter der US-Medien CNN, MS NOW und "Politico" haben das Weiße Haus wieder betreten. Die drei Medien berichteten, dass sie Donnerstagmittag (Ortszeit) wieder Zugang bekommen hätten, nachdem es am Morgen trotz eines anderslautenden Richterspruchs erneute Zurückweisungen gegeben habe. Ein Richter hatte den vorläufigen Zutritt für Vertreter dieser drei Medien angeordnet, nachdem US-Präsident Donald Trump diese am vergangenen Freitag aus seinem Amtssitz verbannt hatte.

Wiederkehr sucht Kandidaten für sechsjährige Volksschule

Wien - Im nächsten Herbst soll an mindestens fünf Standorten ein Schulversuch zur "sechsjährigen Volksschule" starten. Die Aufteilung auf Mittelschule und AHS-Unterstufe mit zehn Jahren "ist zu früh, Kinder entwickeln sich nicht alle im gleichen Tempo", begründete Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) seinen Vorstoß am Donnerstag. Herzstück des Modells ist eine enge Kooperation mit Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Jetzt werden Freiwillige für den Schulversuch gesucht.

Benkos Verurteilung zu 30 Monaten Haft rechtskräftig

Innsbruck/Österreich - Das am Dienstag am Landesgericht Innsbruck ergangene Urteil gegen Signa-Gründer Ren� Benko, in dem dieser wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden war, ist nunmehr rechtskräftig. Denn weder die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) noch die Verteidigung Benkos hatten ein Rechtsmittel erhoben, wie das Landesgericht Innsbruck am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

Netanyahu in New York erwartet

New York - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu muss bei seinem Besuch in New York mit Protesten und demonstrativer Ablehnung bei den Vereinten Nationen rechnen. Am Rande der UNO-Woche werden großangelegte Demonstrationen gegen den israelischen Politiker erwartet. Dazu hatte auch der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani aufgerufen. Netanyahu will seine Ansprache bei den Vereinten Nationen auch für eine Abrechnung mit dem Demokraten nutzen.

Van der Bellen sprach mit Mamdani über Zusammenarbeit

New York/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Rande der UNO-Generalversammlung mit dem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani getroffen und mit ihm "über internationale Zusammenarbeit und Kooperationen auf den verschiedenen Ebenen gesprochen". Dies teilte ein Sprecher der Präsidentschaftskanzlei der APA am Donnerstag auf Anfrage mit. Mamdani habe in dem Gespräch auch "große Wertschätzung für das Wiener Modell in puncto leistbares Wohnen gezeigt".

58-Jährige in Tirol bei Bergtour 80 Meter abgestürzt - tot

Ellmau - Eine Leiche ist Donnerstagfrüh im Kaisergebirge im Tiroler Ellmau (Bezirk Kufstein) entdeckt und mit dem Hubschrauber geborgen worden. Es handelte sich um eine 58-jährige Deutsche, die am Mittwoch als vermisst gemeldet worden war, berichtete die Polizei. Sie dürfte aus unbekannter Ursache über den Gamsangersteig hinaus und in steiles Gelände geraten sein, wo sie rund 80 Meter abstürzte, hieß es nach einer durchgeführten Obduktion.

Warnung vor dem Stillstand: steirischer herbst eröffnet

Graz - Mit einer deutlichen Warnung vor dem im politischen Konsens verordneten Stillstand und einem Appell zur Erhaltung der eigenen kritischen Funktion eröffnete am Donnerstag in Graz der steirische herbst. Heuer unter dem Motto "Red Flags" stehend, bildeten die traditionelle Rede von Intendantin Ekaterina Degot und die Performance "Paradise Lost: Dieser Kampf ist kein Zeichen" des deutschen Künstlers Julian Warner den Auftakt auf dem Karmeliterplatz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red