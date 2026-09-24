Trump empfängt Xi zu Staatsbesuch im Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag zu einem prunkvollen Staatsbesuch im Weißen Haus empfangen. Bei dem Gipfeltreffen, das Beobachtern zufolge eher von Symbolik als von substanziellen Ergebnissen geprägt sein dürfte, bemühten sich beide Seiten um die Demonstration stabiler Beziehungen. Dies geschieht trotz zahlreicher Streitpunkte wie Künstlicher Intelligenz (KI), Handel, Taiwan und dem Krieg mit dem Iran.

CNN, MS NOW und Politico wieder zu Weißem Haus zugelassen

Washington - Nach einem sechstägigen Hausverbot haben Journalisten von CNN, MS NOW und Politico wieder Zugang zum Weißen Haus erhalten. Zuvor hatte der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service sie Donnerstagfrüh (Ortszeit) entgegen einer gerichtlichen Anordnung erneut abgewiesen. Erst gegen Mittag wurden die Reporter dann eingelassen. Ein Bundesgericht hatte das von Präsident Donald Trump verhängte Hausverbot wenige Stunden zuvor aufgehoben.

Netanyahu: Völkermord-Vorwurf "größte Lüge des Jahrhunderts"

New York - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Vorwürfe, sein Land begehe im Gazastreifen einen Völkermord, als "größte Lüge des Jahrhunderts" bezeichnet. Israel habe keinen Völkermord begangen, sagte er bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen in New York. "Israel hat einen Völkermord verhindert", betonte Netanyahu. Hätte Israel die islamistische Terrororganisation Hamas nicht gestoppt, hätte diese jeden einzelnen von ihnen getötet, sagte er.

Thiel kritisiert Teile der Medien als "linke Hassfabrik"

Berlin - Der umstrittene Tech-Milliardär Peter Thiel hat Teile der Medien scharf kritisiert. Er frage sich, warum so viel davon "zu einer Art linken Hassfabrik verkommen" sei, sagte Thiel bei der Verleihung des Axel Springer Awards in Berlin. Die Medienlandschaft sei "sehr, sehr einseitig" und "bei weitem nicht so frei, wie wir es uns wünschen würden". Thiel wurde am Donnerstagabend mit dem Preis ausgezeichnet. Zugleich lobte der Milliardär Springer-Chef Mathias Döpfner

Van der Bellen sprach mit Mamdani über Zusammenarbeit

New York/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Rande der UNO-Generalversammlung mit dem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani getroffen und mit ihm "über internationale Zusammenarbeit und Kooperationen auf den verschiedenen Ebenen gesprochen". Dies teilte ein Sprecher der Präsidentschaftskanzlei der APA am Donnerstag auf Anfrage mit. Mamdani habe in dem Gespräch auch "große Wertschätzung für das Wiener Modell in puncto leistbares Wohnen gezeigt".

58-Jährige in Tirol bei Bergtour 80 Meter abgestürzt - tot

Ellmau - Eine Leiche ist Donnerstagfrüh im Kaisergebirge im Tiroler Ellmau (Bezirk Kufstein) entdeckt und mit dem Hubschrauber geborgen worden. Es handelte sich um eine 58-jährige Deutsche, die am Mittwoch als vermisst gemeldet worden war, berichtete die Polizei. Sie dürfte aus unbekannter Ursache über den Gamsangersteig hinaus und in steiles Gelände geraten sein, wo sie rund 80 Meter abstürzte, hieß es nach einer durchgeführten Obduktion.

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red