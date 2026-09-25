Meinl-Reisinger fordert in UNO-Rede regelbasierte Ordnung

New York/Washington/Teheran - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat Donnerstagabend (Ortszeit) in New York in ihrer Rede vor der UNO-Vollversammlung eine Lanze für das Völkerrecht und eine regelbasierte Ordnung gebrochen. Die Vereinten Nationen blieben heute allzu oft hinter den Erwartungen zurück, kritisierte Meinl-Reisinger. Österreich werde aber während seiner Amtszeit als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat 2027/28 keine Mühen scheuen, "um unsere gemeinsamen Regeln zu schützen."

Rückruf bei VW - Lenkungsausfall droht bei 2 Millionen Autos

Wolfsburg - Über 2 Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Tochter Audi könnten nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter. Zuvor hatte das Portal "t-online.de" berichtet.

Mehr Zivildiensterklärungen wegen Wehrpflicht-Debatte

Wien - Obwohl die Reform der Wehrpflicht noch nicht einmal in trockenen Tüchern ist, steigt die Zahl jener, die dem Zivildienst zugeneigt sind. Von Jänner bis August wurden heuer 903 Zivildiensterklärungen mehr abgegeben als im selben Zeitraum des Vorjahres, was einem Plus von rund 8,4 Prozent entspricht, wie der "Krone" (Freitag-Ausgabe) im Ministerium von Claudia Bauer (ÖVP) bestätigt wurde. Dabei fallen Stellungspflichtige erst in die neue Regelung nach deren Inkrafttreten.

Rufnummern von Cyberkriminellen in Österreich abgeschaltet

Karlsruhe/Wien - Im Kampf gegen internationalen Cyber-Anlagebetrug haben Fahnder aus Deutschland und Österreich in den vergangenen drei Monaten fast 10.000 von Cyberkriminellen genutzte Rufnummern abgeschaltet. Damit sei die Infrastruktur der mutmaßlichen Täter erheblich geschwächt worden, heißt es am Freitag in einer Aussendung. Das Ganze steht den Angaben nach im Zusammenhang der "Operation Herakles", die Teil einer groß angelegten Anti-Betrugs-Strategie ist.

Bogner-Strauß geht als ÖVP-Frauenchefin

Wien - Die ÖVP-Frauen benötigen eine neue Vorsitzende. Denn Juliane Bogner-Strauß hat ihre Funktion als Bundesleiterin zurückgelegt, wie sie in einer Aussendung mitteilte. Die assoziierte Universitätsprofessorin an der Technischen Universität Graz will sich gemäß eigenen Angaben künftig wieder stärker ihrer wissenschaftlichen Arbeit widmen. Ihr Mandat im Nationalrat behält die frühere Ministerin und Landesrätin.

Russland und Ukraine setzten gegenseitige Angriffe fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Angriffe auch in der Nacht auf Freitag fortgesetzt. Bei schweren ukrainischen Drohnenangriffen auf mehrere russische Regionen wurden Behördenangaben zufolge mindestens zwei Menschen getötet und weitere verletzt. In Belgorod starb bei den Angriffen ein Zivilist, ein weiterer wurde verletzt, wie die dortige Einsatzzentrale mitteilte. In der Region Uljanowsk wurden laut örtlichen Angaben acht Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Google schickt testweise KI-Chips ins Weltall

Mountain View - Google macht einen ersten Schritt, um herauszufinden, ob Rechenzentren im All machbar sind. Der Internet-Konzern schickt vier seiner KI-Chips in die Erdumlaufbahn, um zu testen, wie gut sie das vertragen. Probleme könnten schon in der Startphase drohen, weil die Prozessoren Erschütterungen und einem vielfachen der Erdanziehungskraft ausgesetzt sein werden, erläuterte Google in einem Blogeintrag. In Vibrationstests auf der Erde hätten die Chips den Belastungen standgehalten.

Papst Leo zu Besuch in Frankreich eingetroffen

Paris - Papst Leo XIV. ist zum Auftakt eines viertägigen Besuchs in Frankreich von Präsident Emmanuel Macron empfangen worden. Der französische Staatschef nahm das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken am Pariser Flughafen Orly in Empfang. Anschließend steht ein Treffen im �lys�e-Palast auf dem Programm. Zur Ankunft des Papstes läuteten Kirchenglocken im ganzen Land. Nachmittags will er die UNO-Kulturorganisation UNESCO besuchen.

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red