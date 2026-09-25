Alpine Vereine warnen vor steigenden Gefahren am Berg

Wien - Gletscherschwund, instabile Wege und zunehmende Wasserknappheit setzen der alpinen Infrastruktur in Österreich zu. Bei einem gemeinsamen Pressegespräch anlässlich der Internationalen Bergtage Wien haben der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ), der Österreichische Alpenverein und die Naturfreunde Österreich am Freitag vor den Folgen des Klimawandels für den Bergsport gewarnt. In der heurigen Sommersaison gab es wieder mehr Alpinunfälle und mehr Verletzte.

Zeiler will SPÖ-Chef werden

Wien - In der SPÖ dürfte demnächst die Führungsdebatte neu entflammen. Medienmanager Gerhard Zeiler kündigt in einem Interview mit der "Kronen Zeitung"an, dass er als Vorsitzender bereit stünde. Das würde wohl einen neuen monatelangen Machtkampf in Bewegung setzen. Denn nach APA-Informationen denkt Parteichef Andreas Babler nicht daran, sein Amt zurückzulegen. Entscheiden müsste dann die Basis.

Urlaub in Österreich heuer stärker gefragt

Wien - Die Nachfrage nach Urlaub in Österreich ist heuer weiter nach oben gegangen. Die Nächtigungsbuchungen erhöhten sich im Zeitraum Jänner bis August gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5 Prozent auf 117,9 Millionen, wie aus vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht. Besonders gut lief der Sommer mit einem Plus von bisher 2,3 Prozent. Der August war stabil.

Rückruf bei VW - 95.000 Autos in Österreich betroffen

Wolfsburg - Über zwei Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Tochter Audi - davon 95.000 in Österreich - könnten nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter.

Russland und Ukraine setzten gegenseitige Angriffe fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Angriffe auch in der Nacht auf Freitag fortgesetzt. Bei schweren ukrainischen Drohnenangriffen auf mehrere russische Regionen wurden Behördenangaben zufolge mindestens zwei Menschen getötet und weitere verletzt. In Belgorod starb bei den Angriffen ein Zivilist, ein weiterer wurde verletzt, wie die dortige Einsatzzentrale mitteilte. In der Region Uljanowsk wurden laut örtlichen Angaben acht Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Rufnummern von Cyberkriminellen in Österreich abgeschaltet

Karlsruhe/Wien - Im Kampf gegen internationalen Cyber-Anlagebetrug haben Fahnder aus Deutschland und Österreich in den vergangenen drei Monaten fast 10.000 von Cyberkriminellen genutzte Rufnummern abgeschaltet. Damit sei die Infrastruktur der mutmaßlichen Täter erheblich geschwächt worden, heißt es am Freitag in einer Aussendung. Das Ganze steht den Angaben nach im Zusammenhang der "Operation Herakles", die Teil einer groß angelegten Anti-Betrugs-Strategie ist.

Mehr Zivildiensterklärungen wegen Wehrpflicht-Debatte

Wien - Obwohl die Reform der Wehrpflicht noch nicht einmal in trockenen Tüchern ist, steigt die Zahl jener, die dem Zivildienst zugeneigt sind. Von Jänner bis August wurden heuer 903 Zivildiensterklärungen mehr abgegeben als im selben Zeitraum des Vorjahres, was einem Plus von rund 8,4 Prozent entspricht, wie der "Krone" (Freitag-Ausgabe) im Ministerium von Claudia Bauer (ÖVP) bestätigt wurde. Dabei fallen Stellungspflichtige erst in die neue Regelung nach deren Inkrafttreten.

Bogner-Strauß geht als ÖVP-Frauenchefin

Wien - Die ÖVP-Frauen benötigen eine neue Vorsitzende. Denn Juliane Bogner-Strauß hat ihre Funktion als Bundesleiterin zurückgelegt, wie sie in einer Aussendung mitteilte. Die assoziierte Universitätsprofessorin an der Technischen Universität Graz will sich gemäß eigenen Angaben künftig wieder stärker ihrer wissenschaftlichen Arbeit widmen. Ihr Mandat im Nationalrat behält die frühere Ministerin und Landesrätin.

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red