Zeiler will SPÖ-Chef werden

Wien - In der SPÖ dürfte demnächst die Führungsdebatte neu entflammen. Medienmanager Gerhard Zeiler kündigt in einem Interview mit der "Kronen Zeitung"an, dass er als Vorsitzender bereit stünde. Das würde wohl einen neuen monatelangen Machtkampf in Bewegung setzen. Denn nach APA-Informationen denkt Parteichef Andreas Babler nicht daran, sein Amt zurückzulegen. Entscheiden müsste dann die Basis.

Rückruf bei VW - 95.000 Autos in Österreich betroffen

Wolfsburg - Über zwei Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Tochter Audi - davon 95.000 in Österreich - könnten nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter.

Alpine Vereine warnen vor steigenden Gefahren am Berg

Wien - Gletscherschwund, instabile Wege und zunehmende Wasserknappheit setzen der alpinen Infrastruktur in Österreich zu. Bei einem gemeinsamen Pressegespräch anlässlich der Internationalen Bergtage Wien haben der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ), der Österreichische Alpenverein und die Naturfreunde Österreich am Freitag vor den Folgen des Klimawandels für den Bergsport gewarnt. In der heurigen Sommersaison gab es wieder mehr Alpinunfälle und mehr Verletzte.

Iran droht Nachbarn nach US-Sanktionen gegen Flugsektor

Teheran - Nach der Einschränkung zahlreicher Flugverbindungen durch US-Sanktionen hat der Iran seinen Nachbarstaaten gedroht. "Entweder ist das Fliegen in der Region für alle frei oder für niemanden", schrieb Mohammed Mokhber, Berater des obersten Führers, auf der Plattform X. Die Kooperation mit den USA bei der "Umsetzung feindseliger Maßnahmen" werde dem iranischen Volk im Gedächtnis bleiben. Seine Drohung ließ Mokhber darüber hinaus unkonkret.

Fünf Vermisste nach Gebäudeexplosion in Athen

Athen - Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der Altstadt von Athen werden fünf Menschen vermisst, darunter drei Touristen. Das Unglück ereignete sich nach Feuerwehrangaben am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Plaka nahe der berühmten Akropolis. Die Feuerwehr suchte nach eigenen Angaben mit Unterstützung durch einen Spürhund nach zwei älteren Bewohnern des Obergeschosses sowie nach drei Touristen, die eine darunter gelegene Ferienwohnung gemietet hatten.

Urlaub in Österreich heuer stärker gefragt

Wien - Die Nachfrage nach Urlaub in Österreich ist heuer weiter nach oben gegangen. Die Nächtigungsbuchungen erhöhten sich im Zeitraum Jänner bis August gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5 Prozent auf 117,9 Millionen, wie aus vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht. Besonders gut lief der Sommer mit einem Plus von bisher 2,3 Prozent. Der August war stabil.

Ren� Schimanek wegen Besitzes von Sprengmitteln verurteilt

Krems/Langenlois - Ren� Schimanek, früherer Büroleiter von FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, ist in Krems wegen unbefugten Besitzes von Sprengmitteln und Kriegsmaterial verurteilt worden. Der Prozess drehte sich um Funde an der Wohnadresse des ehemaligen freiheitlichen Politikers in Langenlois (Bezirk Krems). Schimanek erhielt fünf Monate bedingt und 7.200 Euro Geldstrafe, bestätigte ein Gerichtssprecher am Freitag auf Anfrage einen "NÖN"-Bericht. Das Urteil ist rechtskräftig.

Finanzermittler: Benko soll Stiftungen beherrscht haben

Wien - Die Ermittlungen des Amts für Betrugsbekämpfung gegen Ren� Benko haben neue Vorwürfe gegen den Signa-Gründer hervorgebracht. In einem Zwischenbericht an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) äußern die Finanzermittler den Verdacht, dass Benko die österreichische Familie Benko Privatstiftung und die liechtensteinische Ingbe Stiftung de facto alleine beherrscht hat, schreibt die Tageszeitung "Kurier" am Freitag. Benkos Anwalt Norbert Wess widerspricht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red