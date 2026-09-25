Zeiler will SPÖ-Chef werden

Wien - In der SPÖ dürfte demnächst die Führungsdebatte neu entflammen. Medienmanager Gerhard Zeiler kündigt in einem Interview mit der "Kronen Zeitung"an, dass er als Vorsitzender bereit stünde. Das würde wohl einen neuen monatelangen Machtkampf in Bewegung setzen. Denn nach APA-Informationen denkt Parteichef Andreas Babler nicht daran, sein Amt zurückzulegen. Entscheiden müsste dann die Basis.

Rückruf bei VW - 95.000 Autos in Österreich betroffen

Wolfsburg - Über zwei Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Tochter Audi - davon 95.000 in Österreich - könnten nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter.

Xi Jinping lädt Trump zu nächstem Treffen nach China ein

Washington - Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump und dessen Frau Melania Trump zu einem nächsten Treffen nach China eingeladen. In diesem Jahr gebe es noch zwei Möglichkeiten für ein Treffen, sagte Xi während einer Teezeremonie im Weißen Haus in Washington. Eine sei der Wirtschaftsgipfel der APEC-Staaten in China, die andere der G20-Gipfel in den USA. "Wir laden den Präsidenten und seine Frau ein, China zu besuchen", sagte Xi.

Papst Leo begann Staatsbesuch in Frankreich

Paris - Papst Leo XIV. ist zum Auftakt eines viertägigen Besuchs in Frankreich von Präsident Emmanuel Macron empfangen worden. Der französische Staatschef begrüßte das katholische Kirchenoberhaupt am Pariser Flughafen Orly. Zu seiner Ankunft läuteten die Kirchenglocken im ganzen Land. In seiner ersten Rede vor Verantwortungsträgern als Politik und Gesellschaft im Elys�e-Palast rief Leo XIV. Frankreich zu einem stärkeren Schutz des Lebens und atomarer Abrüstung auf.

Greenwashing: Greenpeace mit EU-Beschwerde gegen Österreich

Wien - Ab 27. September gelten die neuen EU-Regeln gegen Greenwashing in Österreich, allerdings gibt es Kritik an der nationalen Umsetzung. Laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace können hierzulande bereits produzierte Waren noch drei Jahre lang im Regal als umweltfreundlich vermarktet werden, auch wenn sie es gar nicht sind. Gemeinsam mit dem Ökobüro legt Greenpeace daher Beschwerde bei der Europäischen Kommission gegen Österreich ein, so die Umwelt-NGO gegenüber der APA.

Fünf Vermisste nach Gebäudeexplosion in Athen

Athen - Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der Altstadt von Athen werden fünf Menschen vermisst, darunter drei Touristen. Das Unglück ereignete sich nach Feuerwehrangaben am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Plaka nahe der berühmten Akropolis. Die Feuerwehr suchte nach eigenen Angaben mit Unterstützung durch einen Spürhund nach zwei älteren Bewohnern des Obergeschosses sowie nach drei Touristen, die eine darunter gelegene Ferienwohnung gemietet hatten.

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red