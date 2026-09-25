Zeiler will SPÖ-Chef werden

Wien - In der SPÖ dürfte demnächst die Führungsdebatte neu entflammen. Medienmanager Gerhard Zeiler kündigt in einem Interview mit der "Kronen Zeitung"an, dass er als Vorsitzender bereit stünde. Das würde wohl einen neuen monatelangen Machtkampf in Bewegung setzen. Denn nach APA-Informationen denkt Parteichef Andreas Babler nicht daran, sein Amt zurückzulegen. Entscheiden müsste dann die Basis.

Xi und Trump wollen sich im November in China treffen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping nach China angenommen. "Wir werden uns im November erneut in China treffen und anschließend im Dezember beim G20-Gipfel in Miami, Florida", postete Trump. Xi und dessen Frau Peng Liyuan seien nach einem Staatsbesuch der "Freundschaft, Stärke und des Erfolgs" auf der Heimreise. Eine Bestätigung über ein mögliches Dreiertreffen zwischen Xi, Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin gibt es nicht.

Putin: Keine Vorbereitung auf "irgendeinen Kampf mit Europa"

Petersburg - Russlands Präsident Wladimir Putin hat beteuert, dass sich sein Land "nicht auf irgendeine Art von Kampf mit Europa" vorbereite. "Viele in Europa sagen, dass sie eine Aggression vonseiten der Russischen Föderation erwarten und dass sie sich deshalb selbst auf Kämpfe, auf einen Krieg mit Russland, vorbereiten müssen", sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Er wolle jedoch nochmals unterstreichen, dass Russland keine Vorbereitungen für eine solche Aggression treffe.

Drei Hurrikane im Pazifik - Hawaii und Mexiko bedroht

Honolulu (Hawaii) - In einer der bisher aktivsten Hurrikansaisons im Pazifik sind derzeit gleich drei Wirbelstürme unterwegs. Während Mexiko und Hawaii die Entwicklung der Hurrikane "Polo" beziehungsweise "Nolo" eng beobachten, zieht "Odalys" weit von den Küsten entfernt über das Meer, ohne eine Bedrohung für das Festland darzustellen. Das besonders starke Klimaphänomen El Ni�o sorgt in diesem Jahr für eine ungewöhnliche Hurrikansaison.

Sechs Vermisste nach Gebäudeexplosion in Athen

Athen - Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der Altstadt von Athen sind nach jüngsten Polizei-Angaben sechs Menschen vermisst worden, darunter vier Touristen. Das Unglück ereignete sich am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Plaka direkt unterhalb der berühmten Akropolis. Der Polizei zufolge wohnte ein älteres Paar im Obergeschoss des Hauses, eine darunter liegende Ferienwohnung sei von einer vierköpfigen Familie aus den USA gemietet worden.

Kämpfe zwischen Tigray-Rebellen und Armee in Äthiopien

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - In Äthiopien halten die Gefechte zwischen Kämpfern der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) und den Regierungstruppen weiter an. In der Provinz Afar habe es in der Nacht "heftige Kämpfe" rund um die Stadt Abala gegeben, hieß es am Freitag aus Kreisen humanitärer Helfer. Die Armee habe die Rebellen daran gehindert, in die Stadt einzudringen und teilte mit, mehr als 700 Tigray-Rebellen in der Provinz Amhara getötet zu haben.

Mann stürzte in Kärnten bei Dachsanierung ab und starb

Ebene Reichenau - Ein 48-jähriger Arbeiter ist Freitagvormittag bei der Dachsanierung eines mehrstöckigen Wohnhauses in Patergassen in der Gemeinde Reichenau (Bezirk Feldkirchen) in Kärnten abgestürzt. Der Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma befand sich in etwa acht Metern Höhe, als er die angebrachte Absturzsicherung betrat. Aus unbekannter Ursache brach diese Sicherung und der Mann fiel auf den Asphaltboden. Er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.

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red