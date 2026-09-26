Medien: Trump lehnt Waffenruhe mit dem Iran ab

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump lehnt einem Medienbericht zufolge den Vorschlag des Iran für eine siebentägige Waffenruhe im Krieg am Persischen Golf ab. Er habe seinen Beratern mitgeteilt, dass er davon ausgehe, den Iran nach den US-Wahlen im November weiter anzugreifen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungskreise. Die iranische Führung bekräftigte indes ihren bereits zuvor unterbreiteten Vorschlag an die USA zur Öffnung der Seestraße von Hormuz.

Putin: Keine Vorbereitung auf "irgendeinen Kampf mit Europa"

Petersburg - Russlands Präsident Wladimir Putin hat beteuert, dass sich sein Land "nicht auf irgendeine Art von Kampf mit Europa" vorbereite. "Viele in Europa sagen, dass sie eine Aggression vonseiten der Russischen Föderation erwarten und dass sie sich deshalb selbst auf Kämpfe, auf einen Krieg mit Russland, vorbereiten müssen", sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Er wolle jedoch nochmals unterstreichen, dass Russland keine Vorbereitungen für eine solche Aggression treffe.

Xi und Trump wollen sich im November in China treffen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping nach China angenommen. "Wir werden uns im November erneut in China treffen und anschließend im Dezember beim G20-Gipfel in Miami, Florida", postete Trump. Xi und dessen Frau Peng Liyuan seien nach einem Staatsbesuch der "Freundschaft, Stärke und des Erfolgs" auf der Heimreise. Eine Bestätigung über ein mögliches Dreiertreffen zwischen Xi, Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin gibt es nicht.

Zeiler will SPÖ-Chef werden

Wien - In der SPÖ dürfte demnächst die Führungsdebatte neu entflammen. Medienmanager Gerhard Zeiler kündigt in einem Interview mit der "Kronen Zeitung"an, dass er als Vorsitzender bereit stünde. Das würde wohl einen neuen monatelangen Machtkampf in Bewegung setzen. Denn nach APA-Informationen denkt Parteichef Andreas Babler nicht daran, sein Amt zurückzulegen. Entscheiden müsste dann die Basis.

Keuchhusten-Impfung wieder alle zehn statt fünf Jahre

Wien - Das Gesundheitsministerium hat vor wenigen Tagen den Österreichischen Impfplan aktualisiert. Darin ist die vor zwei Jahren wegen der vielen Keuchhustenfälle empfohlene Auffrischung der Pertussis-Impfung alle fünf Jahre nun für Unter-60-Jährige wieder auf alle zehn Jahre geändert worden. Die Situation habe sich gebessert, sagte Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Abteilung Impfwesen im Ministerium. Die Covid-Impfung sollte ab jetzt aufgefrischt werden, empfahl sie.

KI von OpenAI brachte Nutzerbilder auf Online-Plattformen

San Francisco/Washington - Die Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hat 53 Mal von Nutzern hochgeladene Bilder auf Online-Plattformen platziert. Die Links dazu seien nicht öffentlich gewesen, erklärte OpenAI. Ein Großteil sei bereits wieder entfernt worden und man arbeite mit den Plattformen daran, auch den Rest zu löschen. Es ist der erste bekannt gewordene Vorfall, bei dem auch Daten von OpenAI-Nutzern betroffen waren.

Schlappe für Facebook-Mutter vor US-Gericht in Datenskandal

Menlo Park - Der Jahre zurückliegende Datenschutzskandal um Cambridge Analytica hat dem Facebook-Konzern Meta eine frische Niederlage vor Gericht eingebracht. Geschworene im US-Staat New Mexico entschieden, dass Nutzer mit Blick auf Datenschutz und Redefreiheit in die Irre geführt wurden. Der zuständige Richter soll nun die Höhe der Strafe festlegen - und es könnte ein erheblicher Betrag werden. Pro Verstoß droht eine Strafe von bis zu 5.000 US-Dollar.

TikTok wendet mit Millionenvergleich Sucht-Prozess in USA ab

San Francisco - Die Videoplattform TikTok hat mit einem Vergleich einen für Montag geplanten Prozess im US-Staat Alabama wegen mutmaßlich mangelhaften Schutzes Minderjähriger vor Social-Media-Sucht abgewendet. Wie Generalstaatsanwalt Steve Marshall am Freitag (Ortszeit) mitteilte, soll das Unternehmen im Rahmen der Einigung mindestens 100 Millionen Dollar (87,70 Mio. Euro) zahlen und die tägliche Nutzungszeit für junge Nutzer auf zwei Stunden begrenzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red