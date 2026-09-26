Medien: Trump lehnt Waffenruhe mit dem Iran ab

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump lehnt einem Medienbericht zufolge den Vorschlag des Iran für eine siebentägige Waffenruhe im Krieg am Persischen Golf ab. Er habe seinen Beratern mitgeteilt, dass er davon ausgehe, den Iran nach den US-Wahlen im November weiter anzugreifen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungskreise. Die iranische Führung bekräftigte indes ihren bereits zuvor unterbreiteten Vorschlag an die USA zur Öffnung der Seestraße von Hormuz.

KI von OpenAI brachte Nutzerbilder auf Online-Plattformen

San Francisco/Washington - Die Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hat 53 Mal von Nutzern hochgeladene Bilder auf Online-Plattformen platziert. Die Links dazu seien nicht öffentlich gewesen, erklärte OpenAI. Ein Großteil sei bereits wieder entfernt worden und man arbeite mit den Plattformen daran, auch den Rest zu löschen. Es ist der erste bekannt gewordene Vorfall, bei dem auch Daten von OpenAI-Nutzern betroffen waren.

Kommunikationskanal für KI-Zwischenfälle USA-China geplant

Washington - Die USA und China wollen nach Angaben des Weißen Hauses einen direkten Kommunikationskanal für Zwischenfälle im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) einrichten. Zudem hieß es aus Washington, beide Seiten hätten einen "US-chinesischen Dialog über Superintelligenz" vereinbart, in dem sie sich über Risiken und Chancen der Technologie austauschen wollen.

TikTok wendet mit Millionenvergleich Sucht-Prozess in USA ab

San Francisco - Die Videoplattform TikTok hat mit einem Vergleich einen für Montag geplanten Prozess im US-Staat Alabama wegen mutmaßlich mangelhaften Schutzes Minderjähriger vor Social-Media-Sucht abgewendet. Wie Generalstaatsanwalt Steve Marshall am Freitag (Ortszeit) mitteilte, soll das Unternehmen im Rahmen der Einigung mindestens 100 Millionen Dollar (87,70 Mio. Euro) zahlen und die tägliche Nutzungszeit für junge Nutzer auf zwei Stunden begrenzen.

Keuchhusten-Impfung wieder alle zehn statt fünf Jahre

Wien - Das Gesundheitsministerium hat vor wenigen Tagen den Österreichischen Impfplan aktualisiert. Darin ist die vor zwei Jahren wegen der vielen Keuchhustenfälle empfohlene Auffrischung der Pertussis-Impfung alle fünf Jahre nun für Unter-60-Jährige wieder auf alle zehn Jahre geändert worden. Die Situation habe sich gebessert, sagte Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Abteilung Impfwesen im Ministerium. Die Covid-Impfung sollte ab jetzt aufgefrischt werden, empfahl sie.

Justiz protestiert - Richter sehen "Rechtsstaat in Gefahr"

Wien - Die Standesvertretungen der Richter und Staatsanwältinnen rufen Mitte Oktober zum Protest auf. Von 12. bis 16. werden keine Verhandlungen durchgeführt, keine Entscheidungen ausgefertigt und keine Amtstagstermine vergeben. Damit will man auf den Personalmangel in der Justiz aufmerksam machen. "Die Überlastung der Gerichte gefährdet auf Dauer die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats", begründet Richtervereinigungspräsident Gernot Kanduth diesen Schritt im APA-Interview.

Wegen Überschwemmungen ruft Bangkok Katastrophenfall aus

Bangkok - Die Behörden in Bangkok haben wegen starker Überschwemmungen am Samstag für alle 50 Bezirke der thailändischen Hauptstadt den Katastrophenfall ausgerufen. Seit Donnerstagnachmittag habe es beinahe ununterbrochen geregnet, wodurch die Straßen überflutet seien, berichteten Journalisten. Dem Gouverneur zufolge sind seit Donnerstag in Bangkok fast 300 Millimeter Regen gefallen. Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls können die örtlichen Behörden Notfallmaßnahmen ergreifen.

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red