Babler will auch nach Zeiler-Ansage Parteichef bleiben

Wien - Für SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist die Ansage von Medienmanager Gerhard Zeiler, die Parteiführung übernehmen zu wollen, kein Grund zum Rückzug. Er habe erst vor sechs Monaten mit der Wiederwahl am SPÖ-Parteitag einen "klaren Auftrag" bekommen. Sollte Zeiler für den Posten als SPÖ-Chef kandidieren wollen, gebe es klare Regeln. Ob für ihn gegebenenfalls statt einer Mitgliederbefragung ein Sonderparteitag mit Kampfabstimmung in Frage käme, ließ Babler offen.

Medien: Trump lehnt Waffenruhe mit dem Iran ab

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump lehnt einem Medienbericht zufolge den Vorschlag des Iran für eine siebentägige Waffenruhe im Krieg am Persischen Golf ab. Er habe seinen Beratern mitgeteilt, dass er davon ausgehe, den Iran nach den US-Wahlen im November weiter anzugreifen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungskreise. Die iranische Führung bekräftigte indes ihren bereits zuvor unterbreiteten Vorschlag an die USA zur Öffnung der Seestraße von Hormuz.

Erdbeben der Stärke 3,8 im Raum Innsbruck

Innsbruck - Ein leichtes Erdbeben hat sich Samstagvormittag um 9.56 Uhr rund sechs Kilometer südöstlich von Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,8. Die Erschütterung wurde als deutliche, ruckartige Bewegung des Untergrundes wahrgenommen. Zahlreiche Personen berichteten zudem von einem hörbaren Grollen. Bei Erdbeben dieser Magnitude können vereinzelt leichte Schäden auftreten, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit.

Eine Tote nach Gebäudeexplosion nahe Akropolis in Athen

Athen - Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der Altstadt von Athen haben Rettungskräfte eine Leiche aus den Trümmern geborgen. Bei dem Todesopfer handelt es sich vermutlich um eine Touristin aus den USA, die gemeinsam mit ihrem Ehemann und einem weiteren Paar eine Ferienwohnung in dem Gebäude gemietet hatte, wie die griechische Nachrichtenagentur ANA am Samstag berichtete. Das Unglück hatte sich am Freitag im Stadtteil Plaka direkt unterhalb der berühmten Akropolis ereignet.

TikTok wendet mit Millionenvergleich Sucht-Prozess in USA ab

San Francisco - Die Videoplattform TikTok hat mit einem Vergleich einen für Montag geplanten Prozess im US-Staat Alabama wegen mutmaßlich mangelhaften Schutzes Minderjähriger vor Social-Media-Sucht abgewendet. Wie Generalstaatsanwalt Steve Marshall am Freitag (Ortszeit) mitteilte, soll das Unternehmen im Rahmen der Einigung mindestens 100 Millionen Dollar (87,70 Mio. Euro) zahlen und die tägliche Nutzungszeit für junge Nutzer auf zwei Stunden begrenzen.

Kommunikationskanal für KI-Zwischenfälle USA-China geplant

Washington - Die USA und China werden nach Angaben des Weißen Hauses einen direkten Kommunikationskanal für Zwischenfälle im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) einrichten. Zudem hieß es aus Washington, beide Seiten hätten einen "US-chinesischen Dialog über Superintelligenz" vereinbart, in dem sie sich über Risiken und Chancen der Technologie austauschen wollen. Die Vereinbarung folgt auf Forderungen nach einem engeren Austausch der beiden international führenden KI-Mächte.

Keuchhusten-Impfung wieder alle zehn statt fünf Jahre

Wien - Das Gesundheitsministerium hat vor wenigen Tagen den Österreichischen Impfplan aktualisiert. Darin ist die vor zwei Jahren wegen der vielen Keuchhustenfälle empfohlene Auffrischung der Pertussis-Impfung alle fünf Jahre nun für Unter-60-Jährige wieder auf alle zehn Jahre geändert worden. Die Situation habe sich gebessert, sagte Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Abteilung Impfwesen im Ministerium. Die Covid-Impfung sollte ab jetzt aufgefrischt werden, empfahl sie.

Wegen Überschwemmungen ruft Bangkok Katastrophenfall aus

Bangkok - Die Behörden in Bangkok haben wegen starker Überschwemmungen am Samstag für alle 50 Bezirke der thailändischen Hauptstadt den Katastrophenfall ausgerufen. Seit Donnerstagnachmittag habe es beinahe ununterbrochen geregnet, wodurch die Straßen überflutet seien, berichteten Journalisten. Dem Gouverneur zufolge sind seit Donnerstag in Bangkok fast 300 Millimeter Regen gefallen. Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls können die örtlichen Behörden Notfallmaßnahmen ergreifen.

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red