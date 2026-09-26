Medien: Trump lehnt Waffenruhe mit dem Iran ab

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump lehnt einem Medienbericht zufolge den Vorschlag des Iran für eine siebentägige Waffenruhe im Krieg am Persischen Golf ab. Er habe seinen Beratern mitgeteilt, dass er davon ausgehe, den Iran nach den US-Wahlen im November weiter anzugreifen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungskreise. Die iranische Führung bekräftigte indes ihren bereits zuvor unterbreiteten Vorschlag an die USA zur Öffnung der Seestraße von Hormuz.

Babler will auch nach Zeiler-Ansage Parteichef bleiben

Wien - Für SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist die Ansage von Medienmanager Gerhard Zeiler, die Parteiführung übernehmen zu wollen, kein Grund zum Rückzug. Er habe erst vor sechs Monaten mit der Wiederwahl am SPÖ-Parteitag einen "klaren Auftrag" bekommen. Sollte Zeiler für den Posten als SPÖ-Chef kandidieren wollen, gebe es klare Regeln. Ob für ihn gegebenenfalls statt einer Mitgliederbefragung ein Sonderparteitag mit Kampfabstimmung in Frage käme, ließ Babler offen.

Tote und Verletzte in der Ukraine und Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Luftangriffe auf die Ukraine haben nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj erneut Tote und Verletzte gefordert. In der Großstadt Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, schrieb der ukrainische Präsident am Samstag in sozialen Netzwerken. Landesweit habe es 14 Verletzte gegeben. Bei einem ukrainischem Drohnenangriff auf eine Raffinerie im Gebiet Krasnodar kamen drei Menschen ums Leben.

40-Jähriger in Wien nach Streit mit Messer schwer verletzt

Wien - Ein 40-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Wien-Favoriten in seiner eigenen Wohnung mit einem Messer attackiert worden. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Eine Nachbarin soll einen Streit zwischen zwei Männern wahrgenommen haben, berichtete die Polizei am Samstag. Der Täter flüchtete, der verletzte Mann wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

China und USA vereinbaren weitreichende Zollsenkungen

Washington/Peking - China und die USA haben sich auf einen gegenseitigen Abbau von Zöllen im Umfang von 30 Milliarden Dollar (rund 26,3 Mrd. Euro) verständigt. Wie das chinesische Außenministerium am Samstag mitteilte, ist dies Teil einer aus acht Punkten bestehenden Vereinbarung, die während des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den USA erzielt wurde. Nun soll ein umfassenderes Handelsabkommen ausgearbeitet werden.

Zehntausende warten in Paris auf den Papst

Paris/Vatikanstadt - Mehrere Zehntausend Menschen haben sich im Stadtzentrum von Paris für eine große Messe mit Papst Leo XIV. versammelt. Schon Stunden vor Beginn des Gottesdienstes auf der Place de la Concorde nahe den Champs-�lys�es am Samstagnachmittag bildeten sich lange Schlangen. Nach offiziellen Angaben haben sich etwa 600.000 Menschen angemeldet.

Kommunikationskanal für KI-Zwischenfälle USA-China geplant

Washington - Eine Art Rotes Telefon für KI: Die USA und China werden nach Angaben des Weißen Hauses einen direkten Kommunikationskanal für Zwischenfälle im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz einrichten. Darüber hinaus vereinbarten beide Länder beim Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington einen "US-chinesischen Dialog über Superintelligenz". Die Vereinbarung folgt auf Forderungen nach einem engeren Austausch der beiden international führenden KI-Mächte.

TikTok wendet mit Millionenvergleich Sucht-Prozess in USA ab

San Francisco - Die Videoplattform TikTok hat mit einem Vergleich einen für Montag geplanten Prozess im US-Staat Alabama wegen mutmaßlich mangelhaften Schutzes Minderjähriger vor Social-Media-Sucht abgewendet. Wie Generalstaatsanwalt Steve Marshall am Freitag (Ortszeit) mitteilte, soll das Unternehmen im Rahmen der Einigung mindestens 100 Millionen Dollar (87,70 Mio. Euro) zahlen und die tägliche Nutzungszeit für junge Nutzer auf zwei Stunden begrenzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red