Trump lehnt Iran-Plan für Hormuz-Wiedereröffnung ab

New York/Washington - Eine öffentliche Reaktion der US-Regierung auf einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz binnen sieben Tagen steht noch aus, einem Medienbericht zufolge hat US-Präsident Donald Trump ihn jedoch abgelehnt. Wie das "Wall Street Journal" am Freitag (Ortszeit) berichtete, bezweifelt Trump, dass Teheran die US-Bedingungen erfüllen wird. Irans neuer Plan wird indes laut Präsident Masoud Pezeshkian auch vom Obersten Führer Mojtaba Khamenei unterstützt.

Rund 700.000 Gläubige bei Papstmesse in Paris

Paris/Vatikanstadt - Rund 700.000 Gläubige sind für eine große Messe mit Papst Leo XIV. im Stadtzentrum von Paris zusammengekommen. Das sind ungefähr 100.000 mehr als angekündigt. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wurde auf der Place de la Concorde nahe den Champs-�lys�es von einer riesigen Menschenmenge in Empfang genommen. Unter großem Jubel einer riesigen Menschenmenge war Leo XIV. zuvor im Papamobil die Champs-�lys�es heruntergefahren.

Babler will auch nach Zeiler-Ansage Parteichef bleiben

Wien - Für SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist die Ansage von Medienmanager Gerhard Zeiler, die Parteiführung übernehmen zu wollen, kein Grund zum Rückzug. Er habe erst vor sechs Monaten mit der Wiederwahl am SPÖ-Parteitag einen "klaren Auftrag" bekommen. Sollte Zeiler für den Posten als SPÖ-Chef kandidieren wollen, gebe es klare Regeln. Ob für ihn gegebenenfalls statt einer Mitgliederbefragung ein Sonderparteitag mit Kampfabstimmung in Frage käme, ließ Babler offen.

Tausende protestieren in Madrid gegen Migrationspolitik

Madrid - In der spanischen Hauptstadt Madrid haben am Samstag tausende Menschen gegen die Reaktion der Regierung auf die massenhafte Ankunft von Migranten in der Exklave Ceuta protestiert. Die Demonstranten schwenkten spanische Flaggen und skandierten "Ceuta muss verteidigt werden". Sie warfen der Regierung vor, die Grenzen nicht zu schützen und forderten unter anderem Neuwahlen und einen Prozess gegen Ministerpräsident Pedro S�nchez wegen Hochverrats.

Elf Tote in Russland und Ukraine bei gegenseitigen Angriffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei gegenseitigen Angriffen in Russland und der Ukraine sind Behördenangaben zufolge mindestens elf Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien in der südukrainischen Stadt Saporischschja getötet worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag mit. Die Behörden in der nordostukrainischen Stadt Sumy meldeten zwei weitere Todesopfer. Die russischen Behörden meldeten insgesamt sieben Todesopfer bei ukrainischen Angriffen.

Bauer will mehr Aufsicht über Religionsunterricht

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) spricht sich für eine stärkere staatliche Aufsicht über den konfessionellen Religionsunterricht aus. "Uns geht es darum, dass wir mehr Mitspracherecht haben und mehr Kontrolle darüber, was im Unterricht vermittelt wird und von wem das vermittelt wird", so Bauer im Ö1-"Journal zu Gast". Religionslehrkräfte müssten etwa eine pädagogische und fachliche Ausbildung in Österreich haben. Derzeit sei man hier "auf einem Auge blind".

Spürbares Erdbeben im Raum Innsbruck

Innsbruck - Ein leichtes Erdbeben hat sich Samstagvormittag um 9.56 Uhr rund sechs Kilometer südöstlich von Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,8. Die Erschütterung wurde als deutliche, ruckartige Bewegung des Untergrundes wahrgenommen. Zahlreiche Personen berichteten zudem von einem hörbaren Grollen. Bei Erdbeben dieser Magnitude können vereinzelt leichte Schäden auftreten, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit.

Stier verletzte in Tirol zwei Personen

Achenkirch - Ein Stier hat Samstagfrüh auf einer Weide im Tiroler Achenkirch (Bezirk Schwaz) den 44-jährigen Bauer sowie dessen 68-jährige Cousine attackiert und verletzt. Der Bauer hatte versucht, den Stier mit zwei Stöcken von der Kuhherde zu trennen. Das Tier erfasste daraufhin den Mann mit den Hörnern, schleuderte ihn durch die Luft und drückte ihn zu Boden. Schließlich wurde er über die Weide gestoßen. Die Frau, die zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls umgestoßen und zu Boden gedrückt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red