Rund 800.000 Gläubige bei Papstmesse in Paris

Paris/Vatikanstadt - Rund 800.000 Gläubige sind für eine große Messe mit Papst Leo XIV. im Stadtzentrum von Paris zusammengekommen. Das sind ungefähr 200.000 mehr als angekündigt. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wurde auf der Place de la Concorde nahe den Champs-�lys�es von einer riesigen Menschenmenge in Empfang genommen. Unter großem Jubel einer riesigen Menschenmenge war Leo XIV. zuvor im Papamobil die Champs-�lys�es heruntergefahren.

Babler will auch nach Zeiler-Ansage Parteichef bleiben

Wien - Für SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist die Ansage von Medienmanager Gerhard Zeiler, die Parteiführung übernehmen zu wollen, kein Grund zum Rückzug. Er habe erst vor sechs Monaten mit der Wiederwahl am SPÖ-Parteitag einen "klaren Auftrag" bekommen. Sollte Zeiler für den Posten als SPÖ-Chef kandidieren wollen, gebe es klare Regeln. Ob für ihn gegebenenfalls statt einer Mitgliederbefragung ein Sonderparteitag mit Kampfabstimmung in Frage käme, ließ Babler offen.

Auch Ägypten soll Israel vor Hamas-Gefahr gewarnt haben

Kairo/Tel Aviv - Kurz vor dem Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 soll auch Ägypten Israel vor der Gefahr eines großen Angriffs der Hamas gewarnt haben. Das berichtet das US-Magazin "The Atlantic" unter Berufung auf Regierungsvertreter in Israel, Ägypten und weiteren arabischen Ländern sowie auf Vertreter in den USA und Europa. Weniger als zwei Wochen vor dem 7. Oktober reiste Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel demnach nach Israel und warnte vor einer Hamas-Attacke.

Trump lehnt iranisches Hormuz-Angebot ab

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump hat einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormuz abgelehnt. Das Angebot sei nicht annehmbar gewesen, sagte Trump vor Journalisten. Er verwies darauf, dass die US-Seeblockade den Iran unter wirtschaftlichen Druck setze, weil kein Geld aus Energieexporten mehr reinkomme. Zuvor hatte Irans Außenminister Abbas Araqchi gesagt, Teheran habe Washington über Katar einen "Sieben-Tage-Plan" übermittelt.

16 Tote in Russland und Ukraine bei gegenseitigen Angriffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei gegenseitigen Angriffen in Russland und der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens 16 Menschen getötet worden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vom Samstag wurden zwei Menschen in Saporischschja im Süden des Landes getötet, vier weitere Todesopfer meldeten die Behörden in Sumy und in Dnipropetrowsk. Die russischen Behörden meldeten zehn Todesopfer bei ukrainischen Angriffen.

Deutscher Außenminister trifft russischen Amtskollegen

New York - Deutschlands Johann Wadephul hat sich in New York überraschend mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das erste bilaterale Treffen der Außenminister der beiden Länder seit Jahren fand am Rande der UNO-Generaldebatte in einem Besprechungszimmer der russischen Seite im UNO-Gebäude statt. Das Gespräch dauerte gut 20 Minuten und endete mit einem Handschlag beider Minister. Es ist das erste Gespräch auf dieser Ebene seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022.

Bauer will mehr Aufsicht über Religionsunterricht

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) spricht sich für eine stärkere staatliche Aufsicht über den konfessionellen Religionsunterricht aus. "Uns geht es darum, dass wir mehr Mitspracherecht haben und mehr Kontrolle darüber, was im Unterricht vermittelt wird und von wem das vermittelt wird", so Bauer im Ö1-"Journal zu Gast". Religionslehrkräfte müssten etwa eine pädagogische und fachliche Ausbildung in Österreich haben. Derzeit sei man hier "auf einem Auge blind".

Tausende protestieren in Madrid gegen Migrationspolitik

Madrid - In der spanischen Hauptstadt Madrid haben am Samstag tausende Menschen gegen die Reaktion der Regierung auf die massenhafte Ankunft von Migranten in der Exklave Ceuta protestiert. Die Demonstranten schwenkten spanische Flaggen und skandierten "Ceuta muss verteidigt werden". Sie warfen der Regierung vor, die Grenzen nicht zu schützen und forderten unter anderem Neuwahlen und einen Prozess gegen Ministerpräsident Pedro S�nchez wegen Hochverrats.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red