Rund 800.000 Gläubige bei Papstmesse in Paris

Paris/Vatikanstadt - Rund 800.000 Gläubige sind für eine große Messe mit Papst Leo XIV. im Stadtzentrum von Paris zusammengekommen. Das sind ungefähr 200.000 mehr als angekündigt. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wurde auf der Place de la Concorde nahe den Champs-�lys�es von einer riesigen Menschenmenge in Empfang genommen. Unter großem Jubel einer riesigen Menschenmenge war Leo XIV. zuvor im Papamobil die Champs-�lys�es heruntergefahren.

Babler will auch nach Zeiler-Ansage Parteichef bleiben

Wien - Für SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist die Ansage von Medienmanager Gerhard Zeiler, die Parteiführung übernehmen zu wollen, kein Grund zum Rückzug. Er habe erst vor sechs Monaten mit der Wiederwahl am SPÖ-Parteitag einen "klaren Auftrag" bekommen. Sollte Zeiler für den Posten als SPÖ-Chef kandidieren wollen, gebe es klare Regeln. Ob für ihn gegebenenfalls statt einer Mitgliederbefragung ein Sonderparteitag mit Kampfabstimmung in Frage käme, ließ Babler offen.

Wanderin überlebt in Tirol Nacht in Felsloch

Thiersee/München - Eine 54-jährige Deutsche ist offenbar am späten Freitagnachmittag beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) in ein rund neun Meter tiefes Loch zwischen Felsen gestürzt. Von dort setzte sie zunächst vergeblich einen Notruf ab. Daraufhin musste die Frau die Nacht schwer verletzt am Boden liegend am Grund des Lochs verbringen. Erst Samstagfrüh gegen 7.30 Uhr hörten zwei Wanderinnen ihr Hilferufe. Letztlich wurde sie von Bergrettern geborgen.

Lawrow fand Treffen mit deutschem Außenminister überflüssig

New York - Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht keinerlei Fortschritte durch das Gespräch mit dem deutschen Außenminister Johann Wadephul. "Wenn man Berlins tägliche öffentliche Äußerungen betrachtet, habe ich nichts anderes gehört", sagte Lawrow auf eine dpa-Frage in New York. Er habe dem deutschen Außenminister gesagt: "Sie hätten mich einfach anrufen und mir sagen können 'Lesen Sie meine Erklärung'." Europa warf er Vereitelung der Friedensversuche im Ukraine-Krieg vor.

16 Tote in Russland und Ukraine bei gegenseitigen Angriffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei gegenseitigen Angriffen in Russland und der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens 16 Menschen getötet worden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vom Samstag wurden zwei Menschen in Saporischschja im Süden des Landes getötet, vier weitere Todesopfer meldeten die Behörden in Sumy und in Dnipropetrowsk. Die russischen Behörden meldeten zehn Todesopfer bei ukrainischen Angriffen.

Auch Ägypten soll Israel vor Hamas-Gefahr gewarnt haben

Kairo/Tel Aviv - Kurz vor dem Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 soll auch Ägypten Israel vor der Gefahr eines großen Angriffs der Hamas gewarnt haben. Das berichtet das US-Magazin "The Atlantic" unter Berufung auf Regierungsvertreter in Israel, Ägypten und weiteren arabischen Ländern sowie auf Vertreter in den USA und Europa. Weniger als zwei Wochen vor dem 7. Oktober reiste Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel demnach nach Israel und warnte vor einer Hamas-Attacke.

Bauer will mehr Aufsicht über Religionsunterricht

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) spricht sich für eine stärkere staatliche Aufsicht über den konfessionellen Religionsunterricht aus. "Uns geht es darum, dass wir mehr Mitspracherecht haben und mehr Kontrolle darüber, was im Unterricht vermittelt wird und von wem das vermittelt wird", so Bauer im Ö1-"Journal zu Gast". Religionslehrkräfte müssten etwa eine pädagogische und fachliche Ausbildung in Österreich haben. Derzeit sei man hier "auf einem Auge blind".

Anschlag in pakistanischer Grenzregion fordert elf Tote

Islamabad - Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind nach Behördenangaben mindestens elf Menschen getötet worden. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, wie ein örtlicher Polizeibeamter am Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Selbstmordanschlag, der sich gegen einen Polizeikontrollposten richtete, sagte der Polizeibeamte Kaleem Ullah. Wer genau den Anschlag verübt hat, war zunächst unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red