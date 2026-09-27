Babler will auch nach Zeiler-Ansage Parteichef bleiben

Wien - Für SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist die Ansage von Medienmanager Gerhard Zeiler, die Parteiführung übernehmen zu wollen, kein Grund zum Rückzug. Er habe erst vor sechs Monaten mit der Wiederwahl am SPÖ-Parteitag einen "klaren Auftrag" bekommen. Sollte Zeiler für den Posten als SPÖ-Chef kandidieren wollen, gebe es klare Regeln. Ob für ihn gegebenenfalls statt einer Mitgliederbefragung ein Sonderparteitag mit Kampfabstimmung in Frage käme, ließ Babler offen.

Erneut Ruf nach umfassender Reform des Begutachtungswesens

Wien - Rund 30 Hilfs- und Patientenorganisationen fordern im Bereich der medizinischen Begutachtungen weitere umfassende Schritte. Eine Aktion vor dem Sozialministerium am Dienstag soll den Auftakt zu einer Petition mit dem Titel "Meine Würde. Für faire, ärztliche Begutachtungen" setzen. Gefordert wird u.a. Respekt statt Misstrauen sowie eine Reduktion der Begutachtungen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) erklärte zur APA, "der Fahrplan für weitere Reformschritte steht".

Grüne wollen höhere Margenbegrenzung bei Spritpreisbremse

Wien - Die Grünen fordern vor der am Montag anstehenden Sondersitzung des Nationalrats zur neuen Spritpreisbremse eine höhere Margenbegrenzung der "Öl-Multis" und die Ausweitung der Übergewinnsteuer für Stromerzeuger auch auf Gas und Fernwärme. Außerdem verlangen sie eine "Öffi-Preisbremse" für das KlimaTicket und regionale Zeitkarten sowie eine Verlängerung der Senkung der Elektrizitätsabgabe für Haushalte und Wirtschaft, hieß es in einer Aussendung.

Papst Leo XIV. besucht Pilgerort Lourdes

Lourdes - Am dritten Tag seiner Frankreich-Reise besucht Papst Leo XIV. das südwestfranzösische Lourdes, einen der größten christlichen Wallfahrtsorte der Welt. Dort wird er mit sieben Menschen zusammentreffen, die in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester oder Lehrer an katholischen Schulen wurden. Die katholische Kirche in Frankreich bemüht sich seit Jahren um die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, deren Zahl eine Kommission seit 1950 auf 330.000 geschätzt hat.

Deutsche Konservative in Umfrage weit hinter AfD

Berlin - Die deutschen Unionsparteien sind einer Umfrage zufolge landesweit auf 19 Prozent gefallen und erreichen damit ihren niedrigsten in dieser Legislaturperiode gemessenen Wert. Im aktuellen Sonntagstrend des Instituts INSA für die Zeitung "Bild am Sonntag" verlieren CDU/CSU einen Prozentpunkt. Die extrem rechte AfD kommt unverändert auf 29 Prozent und damit auf Platz eins.

Neue Labels informieren EU-Verbraucher bei Produktproblemen

Brüssel/EU-weit - Beim Einkaufen - online oder real - stoßen Kunden in der Europäischen Union, also auch in Österreich, jetzt auf zwei neue Labels: Sie informieren darüber, welche Rechte Verbraucher bei Problemen haben - etwa wenn die Waschmaschine oder das Smartphone schnell kaputt werden. Wer Konsumgüter verkauft, muss seit Samstag (27. September) mit dem "Gewährleistungslabel" zum Beispiel an der Kasse hinweisen, dass Verbraucher mindestens zwei Jahre lang gesetzliche Rechte haben.

Auch Ägypten soll Israel vor Hamas-Gefahr gewarnt haben

Kairo/Tel Aviv - Kurz vor dem Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 soll auch Ägypten Israel vor der Gefahr eines großen Angriffs der Hamas gewarnt haben. Das berichtet das US-Magazin "The Atlantic" unter Berufung auf Regierungsvertreter in Israel, Ägypten und weiteren arabischen Ländern sowie auf Vertreter in den USA und Europa. Das Büro von Israels Premier Benjamin Netanyahu dementierte den Bericht.

Wanderin überlebt in Tirol Nacht in Felsloch

Thiersee/München - Eine 54-jährige Deutsche ist offenbar am späten Freitagnachmittag beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) in ein rund neun Meter tiefes Loch zwischen Felsen gestürzt. Von dort setzte sie zunächst vergeblich einen Notruf ab. Daraufhin musste die Frau die Nacht schwer verletzt am Boden liegend am Grund des Lochs verbringen. Erst Samstagfrüh gegen 7.30 Uhr hörten zwei Wanderinnen ihr Hilferufe. Letztlich wurde sie von Bergrettern geborgen.

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red