EU gibt über 700 Millionen Euro für Krisenhilfe weltweit

New York/Beirut - Die EU stellt mehr als 700 Millionen Euro für Vertriebene in Subsahara-Afrika sowie von Krisen betroffene Menschen weltweit bereit. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft für das wegen Sturmwetters abgesagte Global Citizen Festival in New York an. "Konflikte, extreme Wetterereignisse und steigende Lebenshaltungskosten bringen das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt aus dem Gleichgewicht", sagte die EU-Spitzenpolitikerin.

Grüne wollen höhere Margenbegrenzung bei Spritpreisbremse

Wien - Die Grünen fordern vor der am Montag anstehenden Sondersitzung des Nationalrats zur neuen Spritpreisbremse eine höhere Margenbegrenzung der "Öl-Multis" und die Ausweitung der Übergewinnsteuer für Stromerzeuger auch auf Gas und Fernwärme. Außerdem verlangen sie eine "Öffi-Preisbremse" für das KlimaTicket und regionale Zeitkarten sowie eine Verlängerung der Senkung der Elektrizitätsabgabe für Haushalte und Wirtschaft, hieß es in einer Aussendung.

Papst Leo XIV. besucht Pilgerort Lourdes

Lourdes - Am dritten Tag seiner Frankreich-Reise besucht Papst Leo XIV. das südwestfranzösische Lourdes, einen der größten christlichen Wallfahrtsorte der Welt. Dort wird er mit sieben Menschen zusammentreffen, die in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester oder Lehrer an katholischen Schulen wurden. Die katholische Kirche in Frankreich bemüht sich seit Jahren um die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, deren Zahl eine Kommission seit 1950 auf 330.000 geschätzt hat.

Iran warnt vor nicht genehmigten Routen durch Hormuz-Straße

Teheran/New York - Die vom Iran zur Verwaltung der Seestraße von Hormuz eingerichtete Behörde PGSA hat Schiffe vor Konsequenzen gewarnt, wenn sie "nicht autorisierte" Routen in der Region befahren. "Dieses Vorgehen birgt nicht nur das Risiko finanzieller und menschlicher Verluste für das Schiff, die Reederei, den Kapitän und die Besatzung, sondern schränkt auch die künftige Durchfahrt des Schiffes durch die Straße von Hormuz erheblich ein", teilte die PGSA auf der Plattform X mit.

Schwerer Herbststurm fegt über Nordosten der USA

New York - Ein schwerer Herbststurm hat im Nordosten der USA den Flugverkehr teilweise lahmgelegt und zu Stromausfällen geführt. Hunderte Flüge wurden gestrichen, mehrere Musikfestivals in New York und in Maryland wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Behörden warnten vor starkem Wind sowie Überschwemmungen und gekappten Straßenverbindungen durch heftige Regenfälle. Das gesamte Wochenende hindurch müsse an der Atlantikküste mit Hochwasser gerechnet werden, so der Wetterdienst NWS.

Erneut Ruf nach umfassender Reform des Begutachtungswesens

Wien - Rund 30 Hilfs- und Patientenorganisationen fordern im Bereich der medizinischen Begutachtungen weitere umfassende Schritte. Eine Aktion vor dem Sozialministerium am Dienstag soll den Auftakt zu einer Petition mit dem Titel "Meine Würde. Für faire, ärztliche Begutachtungen" setzen. Gefordert wird u.a. Respekt statt Misstrauen sowie eine Reduktion der Begutachtungen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) erklärte zur APA, "der Fahrplan für weitere Reformschritte steht".

OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall

San Francisco - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle ausgesetzt. Bei dem Vorfall schaffte es ein KI-Modell in einem Test, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internetzugang haben sollte. Die Software habe jedoch eine Lücke in den Netzwerkeinstellungen gefunden und ausgenutzt, wie OpenAI in einem Blogeintrag berichtete.

Pkw und Traktor kollidierten - Oberösterreicherin verletzt

Grieskirchen - Eine 34-Jährige ist am Samstagnachmittag bei Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) mit ihrem Pkw gegen einen Traktor gekracht. Ihr ein Jahr altes Kind und der 36-jährige Ehemann konnten sich danach selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

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red