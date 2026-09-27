Israelischer Luftangriff tötet mutmaßlichen Geiselnehmer

Gaza/Nuseirat - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Gaza-Einwohner getötet, der am 7. Oktober 2023 an der Entführung von Israelis in den Gazastreifen beteiligt gewesen sein soll. Saher Saker sei am Samstag bei einem israelischen Luftangriff in Nuseirat getötet worden, teilte auch das Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen mit. Drei weitere Menschen seien dabei verletzt worden. Aus Hamas.-Kreisen hieß es ebenfalls, Saker sei an der Geiselnahme beteiligt gewesen.

Tote und Verletzte bei Reisebus-Unfall in Deutschland

Buchloe - Zwei Menschen sind am Sonntag auf der deutschen Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu gestorben, als ihr Reisebus von der Fahrbahn abkam und umkippte. Zahlreiche weitere Menschen der philippinischen Reisegruppe kamen zu Schaden, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sagte. Von acht Schwerverletzten sei eine Person in kritischem Zustand, hieß es. Genauere Angaben zur Identität der Opfer waren zunächst nicht bekannt. Die Rede war von etwa 25 Leichtverletzten.

Grüne wollen höhere Margenbegrenzung bei Spritpreisbremse

Wien - Die Grünen fordern vor der am Montag anstehenden Sondersitzung des Nationalrats zur neuen Spritpreisbremse eine höhere Margenbegrenzung der "Öl-Multis" und die Ausweitung der Übergewinnsteuer für Stromerzeuger auch auf Gas und Fernwärme. Außerdem verlangen sie eine "Öffi-Preisbremse" für das KlimaTicket und regionale Zeitkarten sowie eine Verlängerung der Senkung der Elektrizitätsabgabe für Haushalte und Wirtschaft, hieß es in einer Aussendung.

Papst Leo XIV. besucht Pilgerort Lourdes

Lourdes - Am dritten Tag seiner Frankreich-Reise besucht Papst Leo XIV. das südwestfranzösische Lourdes, einen der größten christlichen Wallfahrtsorte der Welt. Dort wird er mit sieben Menschen zusammentreffen, die in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester oder Lehrer an katholischen Schulen wurden. Die katholische Kirche in Frankreich bemüht sich seit Jahren um die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, deren Zahl eine Kommission seit 1950 auf 330.000 geschätzt hat.

Iran warnt vor nicht genehmigten Routen durch Hormuz-Straße

Teheran/New York - Die vom Iran zur Verwaltung der Seestraße von Hormuz eingerichtete Behörde PGSA hat Schiffe vor Konsequenzen gewarnt, wenn sie "nicht autorisierte" Routen in der Region befahren. "Dieses Vorgehen birgt nicht nur das Risiko finanzieller und menschlicher Verluste für das Schiff, die Reederei, den Kapitän und die Besatzung, sondern schränkt auch die künftige Durchfahrt des Schiffes durch die Straße von Hormuz erheblich ein", teilte die PGSA auf der Plattform X mit.

Wanderin überlebte in Tirol Nacht in Felsloch

Thiersee/München - Eine 54-jährige Deutsche ist Freitagabend beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) in ein rund neun Meter tiefes Loch zwischen Felsen gestürzt. Daraufhin verlor sie offenbar das Bewusstsein und erlangte es erst gegen Mitternacht wieder. Sie setzte einen telefonischen Notruf ab - jedoch vergeblich. Daraufhin musste die Frau die Nacht schwer verletzt am Boden liegend im Felsloch verbringen. Erst Samstagfrüh wurde sie gerettet.

Schwerer Herbststurm fegt über Nordosten der USA

New York - Ein schwerer Herbststurm hat im Nordosten der USA den Flugverkehr teilweise lahmgelegt und zu Stromausfällen geführt. Hunderte Flüge wurden gestrichen, mehrere Musikfestivals in New York und in Maryland wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Behörden warnten vor starkem Wind sowie Überschwemmungen und gekappten Straßenverbindungen durch heftige Regenfälle. Das gesamte Wochenende hindurch müsse an der Atlantikküste mit Hochwasser gerechnet werden, so der Wetterdienst NWS.

Russische Angriffe trafen ukrainische Stadt Odessa

Kiew (Kyjiw) - Eine Serie russischer Angriffe hat die ukrainische Hafenstadt Odessa getroffen und dort für Opfer und Schäden gesorgt. Mindestens zwei Menschen seien bei den Attacken verletzt worden, berichteten die örtlichen Medien. An mehreren Orten seien Brände ausgebrochen, über der Stadt bildeten sich dichte Rauchwolken.

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red