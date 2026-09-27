Aufsicht von Religionslehre - Wiederkehr gesprächsbereit

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigt sich hinsichtlich mehr staatlicher Kontrolle bei der Fachaufsicht von Religionslehrerinnen und -lehrern gesprächsbereit, weist aber auch auf völker- und verfassungsrechtliche Beschränkungen in dem Bereich hin. In der ORF-"Pressestunde" verteidigte er zudem Kürzungen beim Lateinunterricht und Pilotversuche zu sechs Jahren Volksschule.

Papst feiert Messe mit 150.000 Menschen in Lourdes

Lourdes - Im französischen Marien-Wallfahrtsort Lourdes hat Papst Leo XIV. eine Messe mit 150.000 Teilnehmern gefeiert. In seiner Predigt sprach das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken auch von "tiefen Wunden, Untreue und schmerzhaften Fehltritten", die in der Kirche begangen worden seien. "Das Eingeständnis unserer Fehler ist für unser spirituelles Wachstum unverzichtbar." Sonntagnachmittag will sich Leo mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch Geistliche treffen.

Tote und Verletzte bei Reisebus-Unfall in Deutschland

Buchloe - Zwei Menschen sind am Sonntag auf der deutschen Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu gestorben, als ihr Reisebus von der Fahrbahn abkam und umkippte. Zahlreiche weitere Menschen der philippinischen Reisegruppe kamen zu Schaden, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sagte. Von acht Schwerverletzten sei eine Person in kritischem Zustand, hieß es. Genauere Angaben zur Identität der Opfer waren zunächst nicht bekannt. Die Rede war von etwa 25 Leichtverletzten.

Grüne wollen höhere Margenbegrenzung bei Spritpreisbremse

Wien - Die Grünen fordern vor der am Montag anstehenden Sondersitzung des Nationalrats zur neuen Spritpreisbremse eine höhere Margenbegrenzung der "Öl-Multis" und die Ausweitung der Übergewinnsteuer für Stromerzeuger auch auf Gas und Fernwärme. Außerdem verlangen sie eine "Öffi-Preisbremse" für das KlimaTicket und regionale Zeitkarten sowie eine Verlängerung der Senkung der Elektrizitätsabgabe für Haushalte und Wirtschaft, hieß es in einer Aussendung.

Wanderin überlebte in Tirol Nacht in Felsloch

Thiersee/München - Eine 54-jährige Deutsche ist Freitagabend beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) in ein rund neun Meter tiefes Loch zwischen Felsen gestürzt. Daraufhin verlor sie offenbar das Bewusstsein und erlangte es erst gegen Mitternacht wieder. Sie setzte einen telefonischen Notruf ab - jedoch vergeblich. Daraufhin musste die Frau die Nacht schwer verletzt am Boden liegend im Felsloch verbringen. Erst Samstagfrüh wurde sie gerettet.

Teenie prallte mit E-Scooter gegen massives Stahltor

Tulln - Ein junger Wiener ist am Samstagabend in Tulln mit einem E-Scooter gegen ein massives zweiflügeliges Stahltor geprallt. Der 18-Jährige dürfte davor mit 115 km/h unterwegs gewesen sein, dies ergaben Aufzeichnungen seiner GoPro-Kamera, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag. Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Ukraine meldet fünf Tote durch russische Angriffe

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind fünf Menschen getötet worden. Bei nächtlichen Angriffen auf die südliche Region Saporischschja seien drei Menschen getötet worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag mit. Zudem habe es ein Todesopfer durch einen russischen Drohnenangriff in Kiew gegeben. Außerdem gab es ein Todesopfer in der Schwarzmeerhafenstadt Odessa. Nach russischen Angaben wurde ein Grenzdorf in der ostukrainischen Region Charkiw eingenommen.

Gegendemonstranten blockieren Oranier-Parade in Nordirland

Belfast - Gegendemonstranten haben eine umstrittene Parade des protestantischen Oranier-Ordens in einem überwiegend katholischen Teil der nordirischen Stadt Portadown blockiert. Erstmals seit den 1990er-Jahren hatte die zuständige Parades Commission zuvor den Marsch entlang der Garvaghy Road erlaubt. Auf der Straße hatten sich jedoch nach Angaben britischer Medien Sonntagfrüh bei heftigem Regen rund 2.000 Gegendemonstranten versammelt.

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red