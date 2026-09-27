Papst feiert Messe mit 150.000 Menschen in Lourdes

Lourdes - Im französischen Marien-Wallfahrtsort Lourdes hat Papst Leo XIV. eine Messe mit 150.000 Teilnehmern gefeiert. In seiner Predigt sprach das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken auch von "tiefen Wunden, Untreue und schmerzhaften Fehltritten", die in der Kirche begangen worden seien. "Das Eingeständnis unserer Fehler ist für unser spirituelles Wachstum unverzichtbar." Sonntagnachmittag will sich Leo mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch Geistliche treffen.

Aufsicht von Religionslehre - Wiederkehr gesprächsbereit

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigt sich hinsichtlich mehr staatlicher Kontrolle bei der Fachaufsicht von Religionslehrerinnen und -lehrern gesprächsbereit, weist aber auch auf völker- und verfassungsrechtliche Beschränkungen in dem Bereich hin. In der ORF-"Pressestunde" verteidigte er zudem Kürzungen beim Lateinunterricht und Pilotversuche zu sechs Jahren Volksschule.

70 Tote bei Unwettern in Nepal und Indien

Kathmandu/Bhubaneswar - Bei schweren Unwettern und Erdrutschen in Indien und Nepal sind mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. In Indien starben 56 Menschen, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Zudem seien 46 Personen verletzt und mehr als 1.000 Häuser beschädigt worden. Rettungskräfte seien in den überfluteten Gebieten im Einsatz, um Hilfsgüter zu verteilen. Im Nachbarland Nepal kamen 14 Menschen ums Leben, elf werden vermisst. Die Behörden warnten am Sonntag vor weiteren Sturzfluten.

SPÖ - Drei Altlandeshauptleute für Zeiler

Wien - Nach der Ankündigung von Medienmanager Gerhard Zeiler, SPÖ-Chef Andreas Babler den Parteivorsitz streitig machen zu wollen, halten sich noch immer weite Teile der Partei mit öffentlichen Sympathiebekundungen zurück. Etwas Rückendeckung erhielt Babler von der Ministerin und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner sowie von Staatssekretärin Michaela Schmidt. Zeiler viel positives abgewinnen können unterdessen mehrere ehemalige SPÖ-Granden und -Landeshauptmänner.

Tote und Verletzte bei Reisebus-Unfall in Deutschland

Buchloe - Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 96 in Oberbayern sind am Sonntag zwei Passagiere getötet und mehrere weitere schwer verletzt worden. Das mit 35 Menschen besetzte Fahrzeug kam bei Landsberg am Lech von der Autobahn ab und kippte auf die Seite, wie die deutsche Polizei mitteilte. Gegen den 40-jährigen Busfahrer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr eingeleitet.

Schweizer lehnen Abschottung durch strikte Neutralität ab

Bern - In der Schweiz ist die Neutralitätsinitiative bei einer Volksabstimmung gescheitert. Die Bevölkerung will nicht die Zusammenarbeit mit Nachbarländern weiter einschränken oder Geschäfte mit Ländern machen, die einen Krieg angezettelt haben. Nach ersten Hochrechnungen des Umfrageinstituts gsf.bern lehnten rund 71 Prozent der Abstimmenden den Vorstoß ab, eine sehr strikte Auslegung der Schweizer Neutralität in die Verfassung zu schreiben.

Tote und Dutzende Verletzte bei saudischem Angriff im Jemen

Sanaa - Bei einem Luftangriff in der jemenitischen Provinz Taiz sind nach Angaben der Houthi-Rebellen mindestens sieben Menschen getötet und rund 40 weitere verletzt worden. Die saudische Luftwaffe habe eine Einkaufsgegend um den zentralen Markt von Taiz angegriffen, berichtete der Houthi-Fernsehsender Al-Masirah. Der Sender zeigte Aufnahmen von hohen Rauchwolken und einer zerstörten Lagerhalle, in der unter anderem Lebensmittel in Kartons aufgetürmt waren.

Volle Notunterkünfte nach Überschwemmungen in Bangkok

Bangkok - Nach tagelangen heftigen Regenfällen in Bangkok haben Thailands Behörden fast 4.900 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Insgesamt seien rund 52.000 Haushalte in der Hauptstadt von den schweren Überschwemmungen betroffen, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Laut Wetterdienst fielen in Bangkok seit Donnerstag fast 330 Liter Regen pro Quadratmeter. Straßen, Häuser und Geschäfte stehen unter Wasser, am Montag bleiben hunderte Schulen geschlossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red