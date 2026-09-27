Papst verurteilt Gesetze zu Sterbehilfe

Lourdes - Papst Leo XIV. hat jede Form aktiver Sterbehilfe in deutlichen Worten verurteilt. Bei einem Besuch im französischen Marien-Wallfahrtsort Lourdes richtete das Oberhaupt der katholischen Kirche einen Appell an die Ärzteschaft und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen. Der Sinn ihrer Berufung bestehe darin, "sich um einen leidenden Menschen zu kümmern und nicht darin, ihn zu beseitigen".

SPÖ - Drei Altlandeshauptleute für Zeiler

Wien - Nach der Ankündigung von Medienmanager Gerhard Zeiler, SPÖ-Chef Andreas Babler den Parteivorsitz streitig machen zu wollen, halten sich noch immer weite Teile der Partei mit öffentlichen Sympathiebekundungen zurück. Etwas Rückendeckung erhielt Babler von der Ministerin und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner sowie von Staatssekretärin Michaela Schmidt. Zeiler viel positives abgewinnen können unterdessen mehrere ehemalige SPÖ-Granden und -Landeshauptmänner.

Schweizer lehnen Abschottung durch strikte Neutralität ab

Bern - In der Schweiz ist die Neutralitätsinitiative bei einer Volksabstimmung gescheitert. Die Bevölkerung will nicht die Zusammenarbeit mit Nachbarländern weiter einschränken oder Geschäfte mit Ländern machen, die einen Krieg angezettelt haben. 70,2 Prozent Nein-Stimmen meldete das Bundesamt für Statistik. Die Mehrheit lehnte damit den Vorstoß ab, eine sehr strikte Auslegung der Schweizer Neutralität in die Verfassung zu schreiben.

Gegendemonstranten blockieren Oranier-Parade in Nordirland

Belfast - Gegendemonstranten blockieren seit Sonntagfrüh eine umstrittene Parade des protestantischen Oranier-Ordens in einem überwiegend katholischen Teil der nordirischen Stadt Portadown. Erstmals seit den 1990er-Jahren hatte die zuständige Parades Commission zuvor den Marsch entlang der Garvaghy Road erlaubt. Auf der Straße hatten sich jedoch nach Angaben der BBC bei heftigem Regen Hunderte Gegendemonstranten versammelt, darunter offenbar auch die nordirische Regierungschefin.

Vorfall an britischer Militärbasis - fünf Terrorverdächtige

Gloucester - Gegen fünf Männer, die außerhalb des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford festgenommen wurden, besteht laut der Nachrichtenagentur PA Terrorverdacht. Sie werden demnach der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags verdächtigt. Außerdem wird gegen die Männer wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. US-Präsident Donald Trump sagte, die Männer hätten "großen Schaden" anrichten wollen.

Volle Notunterkünfte nach Überschwemmungen in Bangkok

Bangkok - Nach tagelangen heftigen Regenfällen in Bangkok haben Thailands Behörden fast 4.900 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Insgesamt seien rund 52.000 Haushalte in der Hauptstadt von den schweren Überschwemmungen betroffen, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Laut Wetterdienst fielen in Bangkok seit Donnerstag fast 330 Liter Regen pro Quadratmeter. Straßen, Häuser und Geschäfte stehen unter Wasser, am Montag bleiben hunderte Schulen geschlossen.

Kosovo: Neun mutmaßliche Kriegsverbrecher festgenommen

Prishtina (Pristina)/Belgrad - Die Polizei im Kosovo hat neun Serben wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges in den Jahren 1998 und 1999 festgenommen. Die Festnahmen stünden im Zusammenhang mit dem Fund zweier Massengräber nahe der mehrheitlich von Serben bewohnten Stadt Zubin Potok im Norden des Kosovo, teilten die Behörden am Sonntag mit. Bei den Ausgrabungen im Juli und August waren die sterblichen Überreste von mindestens 23 Menschen gefunden worden.

Oktoberfest in München zur Halbzeit mit Besucherplus

München - Die Massen strömen, das Bier auch: Bei schönem Volksfestwetter hat das Oktoberfest zur Halbzeit noch mehr Menschen angelockt als im Vorjahr. Die Festleitung schätzte die Besucherzahl auf rund 3,8 Millionen - nach 3,5 Millionen im Vorjahr. Dennoch kam es nicht zu gefährlichen Auslastungsspitzen wie 2025. "Es war von Anfang an eine entspannte Atmosphäre, es war eine friedliche erste Woche", sagte Wiesnchef Christian Scharpf (SPD).

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red