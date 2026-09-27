Spritpreisbremse - Beschluss bei Sondersitzung im Parlament

Wien - Um die neue Spritpreisbremse zu beschließen, kommt der Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Für Oktober und November soll die Mineralölsteuer um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt werden. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Die Grüne hatten im Vorfeld der Sitzung eine höhere Margenbegrenzung der "Öl-Multis" und die Ausweitung der Übergewinnsteuer für Stromerzeuger auch auf Gas und Fernwärme gefordert.

SPÖ - Drei Altlandeshauptleute für Zeiler

Wien - Nach der Ankündigung von Medienmanager Gerhard Zeiler, SPÖ-Chef Andreas Babler den Parteivorsitz streitig machen zu wollen, halten sich noch immer weite Teile der Partei mit öffentlichen Sympathiebekundungen zurück. Etwas Rückendeckung erhielt Babler von der Ministerin und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner sowie von Staatssekretärin Michaela Schmidt. Zeiler viel positives abgewinnen können unterdessen mehrere ehemalige SPÖ-Granden und -Landeshauptmänner.

EU-Beratungen über Patriot-Raketen für die Ukraine

Brüssel - Die Verteidigungsminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem darüber, wie die Ukraine mit mehr Raketen des US-Luftabwehrsystems Patriot ausgestattet werden kann. Ein Vorschlag sieht nach Angaben eines ranghohen EU-Beamten vor, dass Mitgliedstaaten ihren Platz in der Warteschlange für Bestellungen mit der Ukraine tauschen. Das Patriot-System spielt eine zentrale Rolle beim Schutz vor ballistischen Raketen aus Russland.

Papst hält Europa-Rede in Metz

Vatikanstadt - Mit einem Besuch in Metz unweit der deutsch-französischen Grenze beendet Papst Leo XIV. an diesem Montag seinen viertägigen Frankreich-Besuch. In der Stadt will er eine Europa-Rede halten. Dazu hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch andere europäische Staats- und Regierungschefs eingeladen. Am Nachmittag steht in der Kathedrale von Metz ein Gottesdienst auf dem Programm.

Serbiens Präsident Vucic legt sein Amt nieder

Belgrad - Im EU-Kandidatenland Serbien hat Staatspräsident Aleksandar Vucic sein Amt erwartungsgemäß niedergelegt, weil er Regierungschef werden möchte. "Heute ist der Tag, an dem ich zurücktrete", sagte Vucic in einer Ansprache im staatlichen Fernsehsender RTS. Ein Termin für die neue Präsidentenwahl wurde zunächst nicht genannt. Sie muss laut Verfassung spätestens in drei Monaten stattfinden.

Schweizer lehnen Abschottung durch strikte Neutralität ab

Bern - In der Schweiz ist die Neutralitätsinitiative bei einer Volksabstimmung gescheitert. Die Bevölkerung will nicht die Zusammenarbeit mit Nachbarländern weiter einschränken oder Geschäfte mit Ländern machen, die einen Krieg angezettelt haben. 70,2 Prozent Nein-Stimmen meldete das Bundesamt für Statistik. Die Mehrheit lehnte damit den Vorstoß ab, eine sehr strikte Auslegung der Schweizer Neutralität in die Verfassung zu schreiben.

Gegendemonstranten blockieren Oranier-Parade in Nordirland

Belfast - Gegendemonstranten blockieren seit Sonntagfrüh eine umstrittene Parade des protestantischen Oranier-Ordens in einem überwiegend katholischen Teil der nordirischen Stadt Portadown. Erstmals seit den 1990er-Jahren hatte die zuständige Parades Commission zuvor den Marsch entlang der Garvaghy Road erlaubt. Auf der Straße hatten sich jedoch nach Angaben der BBC bei heftigem Regen Hunderte Gegendemonstranten versammelt, darunter offenbar auch die nordirische Regierungschefin.

Vorfall an britischer Militärbasis - fünf Terrorverdächtige

Gloucester - In Großbritannien stehen fünf Männer, die außerhalb des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford festgenommen wurden, unter Terrorverdacht. Sie werden nach Angaben der britischen Polizei der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Außerdem wird gegen die Männer wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wollten die fünf Männer "großen Schaden" anrichten.

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red