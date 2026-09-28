Zeiler würde als SPÖ-Chef Koalition fortführen

Wien - Als "klassischer Sozialdemokrat" sei er "kein Marxist" oder "Klassenkämpfer". So ordnete sich der Medienmanager Gerhard Zeiler, der Andreas Babler an der Spitze der SPÖ ablösen will, im Interview in der ZIB2 politisch selbst ein. Was den Weg zum Parteivorsitz angeht, würde er auch eine Direktwahl durch die Mitglieder nicht scheuen. Sollte er die Sozialdemokratie künftig anführen, will er die aktuelle Koalition mit ÖVP und NEOS fortführen.

Spritpreisbremse - Beschluss bei Sondersitzung im Parlament

Wien - Um die neue Spritpreisbremse zu beschließen, kommt der Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Für Oktober und November soll die Mineralölsteuer um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt werden. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Die Grüne hatten im Vorfeld der Sitzung eine höhere Margenbegrenzung der "Öl-Multis" und die Ausweitung der Übergewinnsteuer für Stromerzeuger auch auf Gas und Fernwärme gefordert.

Serbiens Präsident Vucic legt sein Amt nieder

Belgrad - Im EU-Kandidatenland Serbien hat Staatspräsident Aleksandar Vucic sein Amt erwartungsgemäß niedergelegt, weil er Regierungschef werden möchte. "Heute ist der Tag, an dem ich zurücktrete", sagte Vucic in einer Ansprache im staatlichen Fernsehsender RTS. Ein Termin für die neue Präsidentenwahl wurde zunächst nicht genannt. Sie muss laut Verfassung spätestens in drei Monaten stattfinden.

SPÖ will 55 Prozent-Spitzensteuersatz schon ab 500.000 Euro

Wien - Die geplante Sozialhilfereform könnte auch Einschnitte für Spitzenverdiener bringen: Begleitend zum Gesetzesentwurf des SPÖ-geführten Sozialministeriums wird vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz von 55 Prozent künftig bereits für Einkommensteile über 500.000 Euro wirken zu lassen. Das geht aus der APA vorliegenden Unterlagen hervor. Bisher greift dieser Satz erst ab 1 Million Euro. Auch die derzeitige Befristung bis zum Jahr 2029 soll fallen, der Satz unbefristet gelten.

Swift bei MTV Video Music Awards mit neuem Preis geehrt

Los Angeles - Taylor Swift (36) hat ihre Trophäensammlung weiter vergrößert. Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) in Los Angeles nahm die Pop-Ikone sichtlich stolz den neuen Sonderpreis für Regiearbeit entgegen. In den letzten 20 Jahren habe sie rund 60 Musikvideos gemacht, von denen sie 18 selbst geschrieben und inszeniert habe, betonte Swift. Sie würde es "wirklich lieben", bei Musikvideos Regie zu führen.

Ölpreise steigen nach Trump-Absage an Iran

Singapur/Sanaa - Die Ölpreise sind am Montag um mehr als ein Prozent gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump einen neuen iranischen Friedensvorstoß zur Öffnung der Seestraße von Hormuz abgelehnt hat. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 105,64 Dollar je Barrel, US-Leichtöl WTI stieg um 0,8 Prozent auf 93,11 Dollar. Der Iran hatte den Vorschlag in der vergangenen Woche über katarische Vermittler unterbreitet. Trump wies den Plan am Wochenende zwar zurück.

Zwei Tote durch Hurrikan "Polo" in Mexiko

Honolulu (Hawaii)/Mexiko-Stadt - Der pazifische Hurrikan "Polo" hat in Mexiko schon vor Erreichen der Küste mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Nach starken Regenfällen und Erdrutschen werden im westlichen Teilstaat Jalisco drei weitere Menschen vermisst, wie der örtliche Zivilschutz mitteilte. "Polo" soll am Montagabend (Ortszeit) als starker Hurrikan auf die Halbinsel Baja California (Niederkalifornien) im Nordwesten Mexikos treffen.

EU-Beratungen über Patriot-Raketen für die Ukraine

Brüssel - Die Verteidigungsminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem darüber, wie die Ukraine mit mehr Raketen des US-Luftabwehrsystems Patriot ausgestattet werden kann. Ein Vorschlag sieht nach Angaben eines ranghohen EU-Beamten vor, dass Mitgliedstaaten ihren Platz in der Warteschlange für Bestellungen mit der Ukraine tauschen. Das Patriot-System spielt eine zentrale Rolle beim Schutz vor ballistischen Raketen aus Russland.

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red